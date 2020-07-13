Zepter Bank ушел в глубокий минус
ЗАО «Цептер Банк» (Zepter Bank) обнародовало отчет за 2019 год. Прибыли за этот период нет, имеются убытки примерно на 1 млн рублей.
Ранее, по итогам 2018 года, прибыль сокращалась более чем в 5 раз.
Банк на 100% принадлежит Филиппу Цептеру (по одним данным, он имеет гражданство Монако, по другим — Австрии), который известен также как Милан Янкович.
Цептер — основатель международной компании Zepter International. Она производит и продает специальную посуду, средства хранения продуктов питания, косметику и другое.
Источник: officelife
16:40 13/07/2020
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