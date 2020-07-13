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Беларусь вошла в группу стран с высоким риском корпоративных дефолтов

Аналитики известной компании Coface, которая свыше 70 лет занимается кредитным страхованием и управлением рисками подготовили исследование по 162 странам.


В этом году они оценивали риски с учетом дополнительного фактора – пандемии коронавируса. 

В регионе Центральной и Восточной Европы высокие риски корпоративных дефолтов эксперты Coface увидели также в России, Турции, Грузии, Северной Македонии, Молдове и Черногории. 

В Азиатско-Тихоокеанской зоне к этой категории, например, отнесены Шри-Ланка и Монголия, на Ближнем Востоке – Саудовская Аравия и Иордания, в Африке – Египет и Камерун, в Америке – Бразилия и Мексика.

В мировом масштабе положение дел в корпоративном секторе Беларуси пока не самое худшее. В рамках исследования выделены две группы стран, в которых возможность краха компаний еще выше, чем в Беларуси.

Во-первых, это страны с так называемым критическим уровнем. В их число входят Ливия, Судан, Восточный Тимор, Иран, Ирак, Куба, Венесуэла и некоторые другие государства.

Во-вторых, это страны с очень высокими рисками. К этой группе отнесены, в частности, Украина, Армения, Албания, Босния и Герцеговина и три центрально-азиатских государства — Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан.

Средний уровень рисков корпоративных дефолтов существует у других соседей Беларуси – в Польше, Литве и Латвии. Стран с очень низкой степенью опасности на данный момент вообще нет, а к группе с низким уровнем отнесены все государства Скандинавии, а также Швейцария, Австрия, Нидерланды, Япония и Новая Зеландия.

Эксперты Coface также оценили отраслевые риски, учитывая региональные особенности экономик.

В Центральной и Восточной Европе, по их мнению,  наиболее подвержены риску дефолтов автомобильная и транспортная отрасли. Немного ниже риски в деревообработке, легкой промышленности, металлургии, строительстве и ретейле. 

Средний уровень угроз характерен для аграрного сектора, бумажной, химической и энергетической отраслей, а также для IT. И очень низкие риски дефолта у компаний, занимающихся производством лекарств.

В Западной Европе на сегодняшний день вообще нет как таковой категории «очень низкий риск». Фармпроизводство, а также сельское хозяйство и IT, отнесены к группе отраслей со средним риском. 

Деревообработка, транспорт, ретейл, бумажная, химическая, энергетическая и строительная отрасли — сферы с высокой возможностью дефолта. А самыми чувствительными к сложной экономической ситуации названы металлургия, автомобилестроение и легкая промышленность.


Как отмечается в обзоре Coface, в текущем году негативные последствия кризиса приведут к сокращению мирового ВВП на 4,4% и в целом процесс восстановления экономики будет продолжительным и постепенным.

По прогнозу аналитиков, мировой рынок вернется к росту только в следующем году, и при условии, что второй волны пандемии удастся избежать, в 2021-м глобальный ВВП вырастет на 5,1%. 

При этом, как отмечается, в некоторых странах темпы роста ВВП будут оставаться на 2-5 пп. ниже, чем в 2019 году. В первую очередь, это касается государств ЕС, Японии, США и Великобритании.

«На текущий момент быстрому восстановлению мировой экономики препятствуют два основных фактора. Первый – высокая рыночная неопределенность, вынуждающая потребителей переходить в режим жесткой экономии, а бизнес – откладывать инвестиции до лучших времен. 

Второй фактор заключается в том, что многим предприятиям не удастся восполнить убытки, понесенные в связи с повсеместными «локдаунами», даже после отмены всех карантинных ограничений. Речь идет главным образом о компаниях, работающих в сфере услуг и в секторе производства топливного сырья», — делаются выводы в обзоре.
zautra.by
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