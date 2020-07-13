Беларуский лоукостер? Смешно, но может оказаться правдой

"Мы задумались о создании второй белорусской компании, более бюджетной для развития конкуренции и перевозок пассажиров" – сказал Авраменко на СТВ.





По словам министра, пока рассматривается гродненский аэропорт, компанию планируется создать также в Гродно.





На уточняющий вопрос, идет ли в данном случае речь о том, что гродненская авиакомпания будет по концепции напоминать лоукост, глава Минтранса ответил: "Да, есть идеи создания своей лоукост-компании".





С учетом того, что в Гродно действует безвиз, Авраменко не исключил, что загрузка пассажиров будет осуществляться непосредственно в областном центре.