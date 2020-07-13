+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Лукашенко заявил, что специально сдерживал поддержку бизнеса во время пандемии

Александр Лукашенко признался, что специально сдерживал поддержку отечественного бизнеса во время пандемии коронавируса. Его слова прозвучали в программе "Контуры" на телеканале ОНТ. В других странах власти направили значительные средства на поддержку бизнеса. Предлагали "популистские решения" и Лукашенко, но он не спешил принимать решение.

"Мы слишком разбаловали наших новоявленных нуворишей, наших богатеньких — и все сидят — ждут, когда правительство внесёт президенту на рассмотрение меры так называемой поддержки бизнеса среднего, малого и прочего..., — говорил белорусский руководитель. — Они ждут, что мы у учителей и врачей, у военных заберём из бюджета и им поможем. Так вот я вам искренне признаюсь, что я специально сдерживал этот процесс и ждал, когда вы свои деньги достанете из кармана и вложите!".

Указ № 143 "О поддержке экономики" был подписан Александром Лукашенко только 24 апреля 2020-го. В начале июля премьер-министр Роман Головченко сообщил, что за май-июнь экономика была поддержана аж 23 миллионами рублей (это более 9 млн долларов). Сколько из этой суммы получил бизнес, неизвестно. Однако сама сумма мизерная.
Еврорадио
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ Лукашенко унижает Беларусь
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]