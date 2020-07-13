"Мы слишком разбаловали наших новоявленных нуворишей, наших богатеньких — и все сидят — ждут, когда правительство внесёт президенту на рассмотрение меры так называемой поддержки бизнеса среднего, малого и прочего..., — говорил белорусский руководитель. — Они ждут, что мы у учителей и врачей, у военных заберём из бюджета и им поможем. Так вот я вам искренне признаюсь, что я специально сдерживал этот процесс и ждал, когда вы свои деньги достанете из кармана и вложите!".





Указ № 143 "О поддержке экономики" был подписан Александром Лукашенко только 24 апреля 2020-го. В начале июля премьер-министр Роман Головченко сообщил, что за май-июнь экономика была поддержана аж 23 миллионами рублей (это более 9 млн долларов). Сколько из этой суммы получил бизнес, неизвестно. Однако сама сумма мизерная.