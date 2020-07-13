Глава Минтранспорта высказал неожиданную мысль, что вопрос отвязки дорожного сбора от техосмотра требует быстрого решения. Алексей Авраменко рассказал, что пока все еще решается, куда именно будет включен этот сбор – в стоимость топлива, либо процесс будет контролироваться путем видеофиксации.









Напомним, что в марте 2020 года было заявлено, что проект указа, который бы разделил оплату за пользование дорогами Беларуси и оплату техосмотра транспортного средства, подготовлен. Но когда и в каком виде он вступит в силу, все еще неизвестно.





Ранее сообщалось , что на данный момент проект указа «О плате за пользование автомобильными дорогами Республики Беларусь и отдельными элементами улично-дорожной сети» все еще находится в стадии разработки.





А директор УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский рассказал 23 апреля, что количество водителей, которые приезжали на техосмотр в 2020 году упало на 40%.





Директор “Белтехосмотра” уточнил, что “многие до сих пор звонят и спрашивают, когда уже будет новый порядок уплаты пошлины”.





В СМИ сообщалось, что дорожный сбор отвяжут от техосмотра ближе к выборам. На фоне совсем не безоблачной ситуации в экономике в 2020 году властям страны придется сильно постараться, чтобы подойти к выборам на позитивной ноте, пишет telegraf.by

Если отвязать “дорожный сбор” слишком рано, то “неблагодарные” белорусы могут и забыть, кто подписал столь полезный указ. С другой стороны, есть большая надежда, что в этом году все-таки правила уплаты налога на дороги упростят.







