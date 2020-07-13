Все-таки до выборов? В Минтрансе рассказали, когда отвяжут техосмотр от “дорожного сбора”
Глава Минтранспорта высказал неожиданную мысль, что вопрос отвязки Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в эфире телеканала «СТВ» заявил, что решение об отвязке дорожного сбора от техосмотра должно быть принято в ближайшее время.
Глава Минтранспорта высказал неожиданную мысль, что вопрос отвязки дорожного сбора от техосмотра требует быстрого решения. Алексей Авраменко рассказал, что пока все еще решается, куда именно будет включен этот сбор – в стоимость топлива, либо процесс будет контролироваться путем видеофиксации.
Напомним, что в марте 2020 года было заявлено, что проект указа, который бы разделил оплату за пользование дорогами Беларуси и оплату техосмотра транспортного средства, подготовлен. Но когда и в каком виде он вступит в силу, все еще неизвестно.
Ранее сообщалось , что на данный момент проект указа «О плате за пользование автомобильными дорогами Республики Беларусь и отдельными элементами улично-дорожной сети» все еще находится в стадии разработки.
А директор УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский рассказал 23 апреля, что количество водителей, которые приезжали на техосмотр в 2020 году упало на 40%.
Директор “Белтехосмотра” уточнил, что “многие до сих пор звонят и спрашивают, когда уже будет новый порядок уплаты пошлины”.
В СМИ сообщалось, что дорожный сбор отвяжут от техосмотра ближе к выборам. На фоне совсем не безоблачной ситуации в экономике в 2020 году властям страны придется сильно постараться, чтобы подойти к выборам на позитивной ноте, пишет telegraf.by
Если отвязать “дорожный сбор” слишком рано, то “неблагодарные” белорусы могут и забыть, кто подписал столь полезный указ. С другой стороны, есть большая надежда, что в этом году все-таки правила уплаты налога на дороги упростят.
09:26 13/07/2020
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