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Какими будут курсы иностранных валют в середине лета?

Прогноз по валютам

Доллар и евро на этой неделе подросли, но валютная корзина подешевела из-за падения российского рубля. Какими будут курсы иностранных валют в середине лета? Об этом старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб рассказал в комментарии Myfin.by.

Прогноз по валютам: расти или падать – каким курсом пойдут инвалюты в середине лета?

Фото: Myfin.by

– На внешних рынках по итогам этой недели евро к доллару изменился мало. Пара евро/доллар выросла с 1,1280 до 1,1290, или на 0,1%.
Более заметным фактором было падение российского рубля к иностранным валютам.

Доллар к российскому рублю вырос с 70,5 до 71,2, или на 1,1%.

Евро подорожал с 79,5 до 80,4 российского рубля, или на 1,2%.

В результате к белорусскому рублю доллар и евро выросли, а российский рубль снизился. Доллар за неделю подорожал на 0,36%, евро подорожал на 0,45%, а российский рубль снизился на 0,7%.

Снижение российского рубля перевесило рост доллара и евро. В результате после двух недель роста стоимость валютной корзины снизилась на 0,15%.

На следующей неделе тенденция снижения российского рубля к иностранным валютам может быть продолжена.

Что это значит?

В этом случае на белорусском рынке доллар может подорожать до 2,44 белорусского рубля.

Евро может вырасти до 2,76 белорусского рубля.

А российский рубль может снизиться до 3,39 белорусского рубля за 100 российских.
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