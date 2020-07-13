







Встреча была посвящена организации предстоящего референдума, на который предполагается вынести вопрос о том, может ли вблизи областного центра функционировать производство аккумуляторных батарей. Сама формулировка вопроса пока еще не проработана. Неизвестна и дата, хотя бы примерная, будущего голосования.





В воскреснье должна была состояться третья встреча активистов кампании против завода АКБ с представителями властей. Активисты ожидали, что с ним встретится мэр Бреста Александр Рогачук. Но он не пришел. После чего несколько десятков активистов покинули зал заседаний горисполкома и провели свое собрание за пределами властных кабинетов. В зале же остались несколько человек, с которыми пришли пообщаться председатель областного Совета депутатов Юрий Наркевич и руководитель главного управления юстиции ОИК Сергей Калиновский. Оба они призвали собравшихся к конструктивному диалогу. Сергей Калиновский объяснил некоторые юридические нюансы, связанные с проведением местного референдума.





Во-первых, территория. Поскольку предлагается включить в нее Брест и часть Брестского района (еще до конца не ясно, какую), органом, уполномоченным по закону объявить референдум, может быть областной Совет депутатов. Сделать это он может либо по собственной инициативе, либо по запросу инициативный группы, которая должна собрать подписи не менее 10% граждан, проживающих на данной территории и обладающих избирательным правом (в Бресте, например, это 22 тысячи человек). В первом случае можно уложиться в месяц, во втором на все про все понадобится не менее трех месяцев.





Во-вторых, вопрос. Формулировка должна быть четкой и понятной. Она также должна быть утверждена областным Советом в том же решении, где будет объявлена дата проведения референдума.





И, наконец, третий момент, который наверняка вызовет больше всего споров и разногласий - будут ли результаты референдума иметь силу закона? Как пояснил Сергей Калиновский, поскольку вопрос, который гипотетически будет вынесен на голосование, затрагивает экономические интересы всей страны (проект строительства аккумуляторного завода включен в республиканскую программу инновационного развития), решение местного референдума по нему не может иметь силу закона, а значит, будет рекомендательным. Противники завода настаивают: в таком случае вообще нет смысла проводить референдум, тем более проект не проходил общественное обсуждение, и многие люди не понимают, что завод представляют угрозу их здоровью и построен с нарушениями з онодательства.





По словам одного из членов координационной группы юриста Романа Кисляка, пока наибольший интерес к референдуму проявляют жители Бреста и Тельминского сельсовета, где десятки людей готовы приступить к сбору подписей. Однако для этого им необходимо сформировать инициативную группу и зарегистрировать ее в установленном законом порядке. Как сообщил на встрече Юрий Наркевич, референдум может быть назначен и проведен только после президентских выборов. Судя по всему, если ему суждено состояться, будет это не ранее октября - ноября.







