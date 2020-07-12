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Минтранс думает создать на базе «Авиакомпании Гродно» лоукост

В Гродно планируется создать бюджетную авиакомпанию. Об этом сообщил в программе «Неделя» телеканала СТВ министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.


Ранее проходила информация, что прорабатывается вопрос организации рейсов венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air из аэропорта в Гродно.

— Да, у нас было подписано соглашение, но на сегодня просто вмешалась [пандемия]. Я надеюсь, мы переговоры восстановим. И, конечно, активно приглашаем лоукост-компании в части загрузки наших областных аэропортов, — сказал министр.

В Минтрансе также задумались «о создании второй белорусской компании более бюджетной для развития конкуренции и перевозок пассажиров».

— Скажем, в первую очередь гродненское направление рассматриваем, аэропорт Гродно, «Авиакомпания Гродно». Поэтому в ближайшее время будем принимать решение по развитию данного вида перевозок, — отметил Авраменко. —  Сегодня лоукост-компании смотрят, изучают рынок. Им надо понимать, какая загрузка будет. И сегодня лоукост-компании (мы же тоже видим) имеют определенные дотации в ряде стран. По-разному эта схема выстраивается.

Учитывая, что в Гродно безвиз, на этом направлении можно получить загрузку.

— Надо выбирать какие-то определенные направления. Допустим, Израиль тот же возьмем — хорошо пользуется спросом там Республика Беларусь — и выстраивать маршруты в этом направлении, — сказал министр.

«Авиакомпания Гродно» располагает самолетами Ан-32, Ан-30, Ан-12 и Ан-2. Основные услуги — это перевозка грузов, авиахимработы, аэрофотосъемка, учебно-тренировочные полёты.
TUT.by:
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