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Эксперты сомневаются, что Мининформ сможет контролировать рекламу в байнете

Вытрясти деньги из соцсетей белорусским контралирующим органам будет проблематично.



Министерство информации Республики Беларусь не сможет навести порядок с распределением доходов от рекламы в интернете, считают эксперты с проекта "Рейтинг Байнета".  Именно такую задачу перед своим ведомством поставил министр информации Игорь Луцкий. Однако он не сказал, как это будет делаться, передает "Еврорадио".

"Рекламный рынок — это территория, которая пока недостаточно контролируется государством, как в части справедливого распределения рекламных доходов, так и в части удержания этих средств в стране. Плохо, когда белорусские рекламодатели отдают деньги иностранцам, которые нам, белорусам, в нашем же медиапространстве рекламируют наши же товары и услуги", — заявил Луцкий. 

По оценкам проекта "Рейтинг Байнета", по итогам 2019 года рынок контекстной рекламы в Беларуси (контекстно-медийная реклама в сетях Яндекс и Google) выросла на 35-40% и превысила $40 млн. Еще не менее $8 млн белорусские рекламодатели потратили на продвижение в социальных сетях (Facebook, Youtube, Одноклассники, Вконтакте, Instagram, ресурсы Mail.ru, мессенджеры и другие).


"Все упомянутые площадки являются глобальными игроками и не являются белорусскими. Рыночная стоимость наиболее крупных исчисляется миллиардами долларов. В Беларуси только некоторые из них имеют представительства и офисы со специалистами, которые обеспечивают работу с рекламодателями", — обращают внимание эксперты "Рейтинга Беларуси".

Авторы портала резюмируют, что "планы по распределением рекламных доходов в интернете и возврату их в Беларусь недостижимы и останутся на бумаге".
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