Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утвердил решение совета специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Денежными премиями общей суммой почти в 47 ттысяч рублей. будут поощрены 326 человек, достигших высоких результатов в учебе и научной деятельности. Это победители международных и республиканских состязаний: Международного конкурса экологических проектов (Бразилия, 2019 год), XXVIII Республиканского турнира юных физиков, республиканских конкурсов работ исследовательского характера по различным учебным предметам 2020 года, XXXI Республиканского конкурса научных биолого-экологических работ, III Белорусской республиканской студенческой олимпиады по китайскому языку, Белорусской студенческой юридической олимпиады 2020 года, — сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.











