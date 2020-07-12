Одаренные учащиеся и студенты получат премии от Лукашенко. О какой сумме речь?
На дополнительную социальную поддержку со стороны государства смогут рассчитывать 326 человек.
Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утвердил решение совета специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
Денежными премиями общей суммой почти в 47 ттысяч рублей. будут поощрены 326 человек, достигших высоких результатов в учебе и научной деятельности. Это победители международных и республиканских состязаний: Международного конкурса экологических проектов (Бразилия, 2019 год), XXVIII Республиканского турнира юных физиков, республиканских конкурсов работ исследовательского характера по различным учебным предметам 2020 года, XXXI Республиканского конкурса научных биолого-экологических работ, III Белорусской республиканской студенческой олимпиады по китайскому языку, Белорусской студенческой юридической олимпиады 2020 года, — сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.
17:26 12/07/2020
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