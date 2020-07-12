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МВФ отказывается давать «коронавирусные» $940 млн. Власти решат проблему за счет молодого поколения

Белорусские власти идут легким, но очень дорогим путем.

МВФ отказывается давать «коронавирусные» $940 млн. Власти решат проблему за счет молодого поколения
На минувшей неделе стало известно, что все еще тянутся переговоры МВФ и белорусских властей о возможности предоставления $940 млн в рамках инструмента быстрого финансирования.

Отвечая на вопрос о достаточности принимаемых властями мер в сложившейся эпидемиологической обстановке в рамках условий предоставления кредита, глава миссии МВФ в Беларуси Жак Миньян отметил, что подходы властей Беларуси, по оценке МВФ, не соответствуют существующим вызовам, пишет interfax.by.

Официальный Минск еще в начале апреля обратилась в МВФ с просьбой о предоставлении $940 млн на борьбу с последствиями распространения коронавируса. Несколько недель Александр Лукашенко заявил:

«Появляются требования: вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы, не дай бог, в Беларуси повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация… МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем».


UDF.BY поинтересовался у экономистов, что они думают о проблемах в переговорах с МВФ.

«Наши финансовые власти идут легким, но очень дорогим путем»



Доктор экономических наук Борис Желиба отметил, что меры белорусских властей по борьбе с коронавирусом стали главной проблемой в переговорах.

«Те меры по борьбе с короновирусом, которые предложили белорусские власти, не соответствуют требованиям ВОЗ и по уровню зараженности Беларусь находится в лидерах», – сказал Желиба.

Кроме того, он не исключает, что могут быть и политические требования со стороны МВФ.

«Западные финансовые структуры нередко их выставляют. Возможно, то, как пройдут в нашей стране президентские выборы, также будет сильно влиять на решение МВФ. Думаю, не стоит ожидать, что Беларуси удастся получить кредит в этом году», – считает экономист.

Желиба отметил, что «наши финансовые власти идут легким, но очень дорогим путем»

«Нам в этом году требуется не менее 2,5 млрд. долларов, поскольку Россия отказала во всякой финансовой помощи. Власти решили занять требуемые суммы через размещение евробондов. Недавно Минфин разместил их под высокий процент – около 6% годовых. Это очень высокий процент для западного финансового рынка. Там было два выпуска – пятилетний и десятилетний. В этом году проблема решится, а то, что придется через 5-10 лет гасить, – наверное, наверху не заморачиваются. У нас экономический блок правительства долго не живет. Поэтому гасить будут другие руководители и молодое поколение населения», – отметил Желиба.

«Для Лукашенко гораздо важнее сохранить контроль над экономикой»


Экономист Лев Марголин отметил, что непросто определить, что стало камнем преткновения в переговорах с МВФ.

«Последние несколько лет оставались неизменными два основных требования МВФ для предоставления кредита: сокращение или ликвидация перекрестного субсидирования (например, у нас предприятия платят за услуги по более высоким ценам, а население наоборот по меньшим), а также разделение функций собственника и управления в отношении госпредприятий. Теперь добавилось третье условие – соблюдение международных рекомендаций по коронавирусу. Какое из этих условий наиболее важно – трудно сказать», – сказал Марголин.

Экономист отметил, что даже если правительство будет готово на выполнение условий МВФ, получение кредита может оказаться под угрозой.

«Не раз были ситуации, когда благие намерения в последний момент прихлопывал лично Лукашенко. Не исключаю, что так будет и в этот раз», – считает Марголин.

Почему белорусские власти упорствуют, хотя почти миллиард долларов точно было не помешал стране в непростой экономической ситуации?

«Для Лукашенко гораздо важнее сохранить контроль над экономикой. Если предприятия освободить, то как тогда народ на выборы загонять и кем будут руководить идеологи? Госпредприятия нужны ему только для того, чтобы сохранять контроль на рабочими», – полагает экономист.
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