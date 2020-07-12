Арендное жилье в Минске станет доступно для всех, а не только для нуждающихся
Об этом на прямой телефонной линии с горожанами рассказал глава Мингорисполкома Анатолий Сивак.
Фото: pixabay.com
Он уточнил, что в столице планируется развивать новый формат арендного жилья. Если сейчас сдаются отдельные квартиры — как государственные, так и частные, то ожидается, что в Минске появятся арендные дома. То есть вся постройка, ее функционирование и комплекс предлагаемых услуг будут в руках конкретного хозяина, который будет заинтересован в привлечении жильцов и получении прибыли. Такое жилье владельцы могли бы предлагать всем желающим, а не только нуждающимся в улучшении жилищных условий, как сейчас в государственном арендном жилье, — сообщают «Минск-Новости».
16:58 12/07/2020
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