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Польский Getin Holding собирается продать белорусский «Идея Банк»

Совет директоров польского холдинга Getin Holding S. A. сообщил о получении двух юридически не обязывающих предложений о покупке акций своей белорусской «дочки» – банка «Идея Банк».

Фото: ideabank.by

Уточняется, что в связи с этим холдинг приступил к выполнению мер, направленных на потенциальную продажу всех принадлежащих ему акций указанного финучреждения, базирующегося в Минске.

В частности, потенциальные покупатели проведут due diligence – процедуру независимого сбора объективной информации и экспертной оценки продаваемого актива.

Кто именно заинтересовался приобретением «Идея Банка», в сообщении не говорится. О дальнейших этапах возможной сделки холдинг пообещал сообщить дополнительно.

Для справки, белорусский «Идея Банк» был создан в 2004 году и первоначально носил название «Сомбелбанк». Нынешнее он получил после переименования в 2013 году.

В состав Getin Holding финучреждение вошло в 2008 году, когда холдинг приобрел 75,04 процента его акций. В 2010 году польская структура имела в своем портфеле уже 99,9 процента.

На 1 апреля 2020 года «Идея Банк» имел активов на 536,5 млн рублей, собственного капитала – 86,3 млн рублей, уставный фонд – 40 млн рублей. В 2019 году получена прибыль в 5,1 млн рублей.
belmir.by
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