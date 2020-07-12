Ландсбергис: Главный вопрос — оказывать сопротивление или кротко лечь под БелАЭС?
Первый глава независимой Литвы считает, что на сегодняшний день практически ничего не делают для того, чтобы остановить запуск БелАЭС в Островце.
— Неужели мы сейчас не находимся в режиме ЧП, когда уран загружают? Когда заработает, тогда начнем что-то делать, — цитирует DELFI профессор Витаутаса Ландсбергиса. — Мы должны настроиться на активные действия и не обращать внимание на слова, будто мы намеренно пугаем, хотим победить на выборах и т.д.
Главный вопрос — оказывать сопротивление или кротко лечь под БелАЭС? На него не ответили. Имитируется сопротивление на словах, действий практически нет.
14:20 12/07/2020
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