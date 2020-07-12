«Высказывайтесь от своего лица, а не компании». EPAM написал письмо по поводу выборов
ИТ-менеджер Сергей Лавриненко опубликовал в своем телеграмм-канале «Колонка некодера» выдержки из письма EPAM своим сотрудникам относительно их участия в выборах президента и высказываниях на этот счет. Мы связались с источниками внутри компании и получили текст целиком. В письме компания просит сотрудников высказываться в рамках закона и исключительно от своего имени.
— В последние несколько месяцев в нашей стране происходит много событий, связанных с предвыборной кампанией и ситуацией вокруг неё. Большинство из нас внимательно следят за политической обстановкой в стране, многие активно высказывают свои мнения, принимают участие в гражданских инициативах в свое свободное время.
Мы постоянно получаем от вас вопросы и комментарии на эту тему, поэтому считаем нужным высказать очень простую и последовательную, с нашей точки зрения, позицию.
Компания поддерживает принципы верховенства закона и идею открытых и честных выборов, ровно также как личный выбор и гражданскую позицию каждого, выраженную в соответствии с правовыми и конституционными нормами страны. Мы также рассчитываем, что даже в случае серьезных разногласий с оппонентами вы будете выражать свое мнение цивилизованно и в рамках закона.
Вне зависимости от точки зрения и предпочтений важно, чтобы вы высказывали свою позицию от своего лица, а не от лица компании. Озвучивать позицию EPAM может только руководство компании. Вне зависимости от внешних обстоятельств оно несет юридическую и репутационную ответственность перед нашими клиентами, партнерами и акционерами за выполнение долгосрочных бизнес-обязательств, требует от всех нас присутствия на рабочих местах, участия в деловых встречах, соблюдения сроков выполнения проектных задач и многих других необходимых норм производственного процесса.
В связи с этим, пожалуйста, помните, что любые потенциальные изменения в вашем рабочем графике необходимо своевременно согласовывать с вашими ресурсными и проектными руководителями.
Большая просьба, подходите, пожалуйста, к вашим решениям взвешенно и не забывайте о том, что эпидемиологическая ситуация в стране все еще остается достаточно напряженной.
14:06 12/07/2020
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