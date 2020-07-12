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Раздеваться и работать: Лукашенко рассказал, как Беларусь может достичь лучшего будущего

Лукашенко отметил, что его сердце бесповоротно принадлежит Беларуси и белорусам.

Работать на результат, объединяться перед любыми испытаниями, преодолевать все трудности – вот что по мнению главы государства поможет Беларуси достичь новых вершин, цитирует его пресс-служба.

Александр Лукашенко во время праздника «Александрия собирает друзей» рассказал, что он считает залогом лучшего будущего для Беларуси.

Александр Лукашенко на фестивале «Александрия собирает друзей». Фото: president.gov.by


«Мы-то с вами совершенно точно знаем: каравай свежего, душистого, натурального хлеба – это итог долгого, упорного и кропотливого труда. И никак иначе. Так и в государстве. Работать на результат, объединяться перед любыми испытаниями, преодолевать все трудности – вот единственный способ создать наилучшее будущее для своей страны и своего народа. И – обязательно – только всем вместе», – заявил он.

Лукашенко также отметил, что его сердце бесповоротно принадлежит Беларуси и белорусам.

«Недаром говорят, что рай для каждого человека там, где находится его сердце. Не только мое, но и сердца всех собравшихся здесь. Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам. Нашему мудрому и сильному народу. Который выстрадал право жить в своем государстве и самостоятельно выбирать и определять свое будущее», – подчеркнул Лукашенко.

«Александрия собирает друзей». Фото: president.gov.by

Он призвал оглянуться назад и увидеть большой контраст в том, как Беларусь выглядела 25 лет назад и сейчас – это чистая, красивая, мирная страна. Которая была создана почти что из ничего, на обломках Советского Союза.

Лукашенко отметил, что перед тем, как просить что-то от Родины, стоит вспомнить, сделал ли ты что-то для нее. И предложил строить Беларусь и дальше сильной, безопасной, красивой страной.

Фестиваль «Александрия собирает друзей» в Александрии проходит уже в 11 раз на малой родине Лукашенко – в городке Александрия на границе Могилевской и Витебской областей. В программе: пение, выставки, концерты, ярмарка мастеров. По словам Лукашенко, праздник в Александрии возвращает Беларусь к исконным национальным традициям.


 
Кстати, в этом году на фестиваль отказались ехать послы европейских стран, сославшись на пандемию.

БелТА со щает, что в этом году на фестиваль приехало 110 тысяч гостей.
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