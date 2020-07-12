Более впечатляющее занявшая 47-е место в рейтинге Беларусь выглядит на фоне других государств СНГ.

Лидерами рейтинга стали Германия, Китай и Южная Корея.





Индекс конкурентоспособности промышленности (СIP – Competitive Industrial Performance Index), рассчитывается Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) начиная с 2003 года. Периодичность публикации индекса – каждые 2 года с запозданием на 2 года.





Индекс отражает «способность стран производить и экспортировать товары обрабатывающей промышленности на конкурентном уровне», акцентирует внимание на развитии обрабатывающей промышленности, подразумевая при этом влияние ее динамики на долгосрочные темпы роста.