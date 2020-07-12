Беларусь в Индексе конкурентоспособности промышленности вновь на 47 месте
Беларусь в Индексе конкурентоспособности промышленности-2020, который рассчитывает ООН, заняла 47 место из 152 стран. В 2018 году она также занимала 47-ю позицию в этом рейтинге.
Страны-соседи Беларуси расположились в индексе следующим образом: Польша заняла 22-е место, Россия — 32-е, Литва — 41-е, Латвия — 58-е, а Украина — 69-е, пишет Thinktanks.by
Более впечатляющее занявшая 47-е место в рейтинге Беларусь выглядит на фоне других государств СНГ.
Лидерами рейтинга стали Германия, Китай и Южная Корея.
Индекс конкурентоспособности промышленности (СIP – Competitive Industrial Performance Index), рассчитывается Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) начиная с 2003 года. Периодичность публикации индекса – каждые 2 года с запозданием на 2 года.
Индекс отражает «способность стран производить и экспортировать товары обрабатывающей промышленности на конкурентном уровне», акцентирует внимание на развитии обрабатывающей промышленности, подразумевая при этом влияние ее динамики на долгосрочные темпы роста.
11:22 12/07/2020
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