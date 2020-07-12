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Лукашенко утвердил соглашение с ЕБРР на 259 млн евро для ремонта дорог и мостов

Александр Лукашенко утвердил кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на модернизацию участка трассы М3 и ремонт мостов на территории республики.


Пресс-служба президента сообщила, что соглашение утверждено указом №265. Правительству поручено обеспечивать в установленные сроки погашение и обслуживание займа ЕБРР за счет средств республиканского бюджета, министерству транспорта и коммуникаций - контролировать выполнение предусмотренных кредитным соглашением мероприятий и целевое использование средств.

Как сообщалось, ЕБРР в конце декабря 2019 года сообщил, что предоставит Беларуси кредит на 259 млн евро для модернизации ключевых элементов транспортной инфраструктуры.

Пакет инвестиций включает в себя кредит в размере 126 млн евро на модернизацию 12 мостов в Беларуси в рамках реализации комплексной программы по реконструкции дорог, инициированной правительством страны. Второй транш на 133 млн евро предназначен для модернизации трассы M3 (транспортный коридор Север-Юг), соединяющей Минск с Витебском, четвертым по величине городом Беларуси, расположенным на северо-востоке страны. Эти средства будут направлены на реконструкцию 47-километрового участка трассы.

Средства предоставлены Специальным фондом акционеров ЕБРР и Италией в рамках Центрально-Европейской инициативы.

ЕБРР подчеркивал важность усиления локальной и региональной транспортной интеграции в результате реализации проекта на территории Беларуси, через которую проходят 2-й и 9-й международные транспортные коридоры, соединяющие страны-участницы ЕС с Россией, Средней Азией и Китаем. Они также соединяют страны Балтии с Черным морем.

Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта составляет 375 млн евро.

В марте 2019 года ЕБРР и Минтранс Беларуси подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий реализацию ряда инфраструктурных проектов в дорожной сфере. В рамках меморандума предусмотрена реализация проекта по реконструкции мостов на основных транспортных магистралях и участка автодороги М3.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР предоставил более 2,7 млрд евро на реализацию проектов в различных отраслях экономики страны. ЕБРР начал финансирование инфраструктурных проектов в Беларуси с 2016 года после отмены большей части европейских санкций в отношении официального Минска.
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