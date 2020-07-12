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Инфляция превысила план правительства

Новые данные Белстата гласят, что инфляция по итогам июня составила 3,4%, если сравнивать цены с декабрем 2019 года.


По отношению к маю индекс потребительских цен равен 0,2%. Если исключить сезонный и административный факторы, то в июне и вовсе была дефляция — минус 0,05% к маю. К декабрю прошлого года — 2,3%.

Инфляция в 3,4% не укладывается в планы правительства. Ожидалось, что в июне к декабрю 2019-го она составит 3,2%.
Officelife.media
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