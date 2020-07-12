Инфляция превысила план правительства





По отношению к маю индекс потребительских цен равен 0,2%. Если исключить сезонный и административный факторы, то в июне и вовсе была дефляция — минус 0,05% к маю. К декабрю прошлого года — 2,3%.





Инфляция в 3,4% не укладывается в планы правительства. Ожидалось, что в июне к декабрю 2019-го она составит 3,2%.