Инфляция превысила план правительства
Новые данные Белстата гласят, что инфляция по итогам июня составила 3,4%, если сравнивать цены с декабрем 2019 года.
По отношению к маю индекс потребительских цен равен 0,2%. Если исключить сезонный и административный факторы, то в июне и вовсе была дефляция — минус 0,05% к маю. К декабрю прошлого года — 2,3%.
Инфляция в 3,4% не укладывается в планы правительства. Ожидалось, что в июне к декабрю 2019-го она составит 3,2%.
09:43 12/07/2020
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