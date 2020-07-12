Лев Львовский говорит, что эту идею, по сути, можно назвать «невиданным по масштабу увеличением минимальной зарплаты», а ее воплощение в жизнь может привести одновременно к росту цен и росту безработицы, пишет Старший научный сотрудник BEROCговорит, что эту идею, по сути, можно назвать «невиданным по масштабу увеличением минимальной зарплаты», а ее воплощение в жизнь может привести одновременно к росту цен и росту безработицы, пишет TUT.BY





По мнению Александра Лукашенко, такая мера позволит «проконтролировать заработную плату у тех, кто считает себя свободным от всего».





— Я прошу реализовать, чтобы взяли на контроль. Правительство должно реализовать. Я думал о зарплате, как будем двигаться дальше. Надо взять примерно 10 ведущих предприятий страны. Допустим, «Атлант», МАЗ, БЕЛАЗ, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху — самая высокая, десятое — пониже. Взять среднюю зарплату этих 10 и довести к исполнению всех частников, — высказал пожелание президент.





Старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Лев Львовский называет эту идею «одновременно и странной, и потенциально очень вредной».





— Она сама по себе намекает на то, что зарплаты в государственном секторе выше, чем в частном. Но мы знаем, что в среднем это не так, поэтому не совсем понятно, почему за идеал берутся именно государственные предприятия, — комментирует Лев Львовский.





Опасность такой идеи, по мнению эксперта, заключается в том, что она фактически представляет собой «невиданное по масштабу увеличение минимальной зарплаты». Сейчас она равна 375 рублям, тем, кто работает на полную ставку, платить меньше наниматели не вправе.





— По сути, предлагается взять зарплату лучших предприятий и установить ее как норму для всех остальных. На самом деле мы не знаем, чем это может грозить, потому что таких экспериментов никогда в истории не проводилось. Все страны обычно повышают минимальную зарплату незначительно, на 5−10 долларов в эквиваленте, а потом наблюдают за тем, какой эффект на экономику это имело, — объясняет Лев Львовский. — Последствия от директивного повышения стоимости труда в целом будут такими же, как на любом рынке, где правительство пытается манипулировать ценой. Во-первых, это приведет к ускорению инфляции, потому что работодатели, они же собственники бизнеса, начнут перекладывать на покупателей часть выросших расходов на зарплаты. Во-вторых, это может привести к безработице. Если стоимость труда вырастет, работодателям будет нужно меньше рабочей силы.





В США уже проводили исследование о том, какой эффект оказывает повышение «минималки». В одних штатах минимальную зарплату повысили, в других — нет.





— Выяснилось, что в итоге повышение сновном перешло в инфляцию, а не в рост безработицы. Но там повышение минимальной зарплаты было далеко не таким высоким, как предлагает белорусский президент, — продолжает Лев Львовский. — На мой взгляд, с таким ростом минимальной зарплаты речь, скорее всего, будет идти еще и о каком-то серьезном шоке для рынка труда. Почему разные предприятия платят разную зарплату? Потому что у них разная эффективность. Сейчас менее эффективные предприятия продолжают работать за счет того, что нанимают менее эффективных работников и платят им меньше, чем лидеры индустрии. Но если им прикажут платить столько же, очевидно, что не все из них успеют адаптироваться и переложить рост своих расходов в цены. Все это может иметь очень серьезные негативные последствия как для экономики в целом, так и для рынка труда в частности. Мы говорим одновременно и о росте безработицы, и о закрытии какой-то части предприятий, и об инфляции.





По мнению Льва Львовского, высказывая такую идею, Александр Лукашенко в первую очередь хочет «задобрить электорат перед выборами».





— Сейчас президент часто говорит и о повышении пенсий, и о повышении зарплат. Нынешнее предложение тоже укладывается в эту риторику обещания лучшей жизни. Но это не очень удачная идея, потому что она грозит глобальной встряской экономики, если подумать о ней всерьез. И, конечно, в ней звучит советское прошлое с верой в то, что только государственный бизнес выставляет «честные» цены и платит «честные» зарплаты, в то время как частный пытается нажиться и на клиентах, и на работниках, — считает эксперт.