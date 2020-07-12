+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Под Гродно убирают урожай огурцов самым необычным способом в мире

В СПК "Свислочь" Гродненского района приступили к сбору огурцов из открытого грунта, причем не самым традиционным способом, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Работницы хозяйства ложатся на специальную платформу, прикрепленную к трактору. Они словно проплывают над посадками огурцов: сверху отодвигают листья, срывают созревшие плоды и выкладывают их на ленту транспортера.

"Это, во-первых, легче и удобнее, чем ходить и нагибаться за каждым огурцом. Во-вторых, позволяет сохранить стебли. Ведь если ходить по полю постоянно, то стебли будут подавлены", - отмечает бригадир производственной бригады овощеводства СПК Валентина Манкевич.

Необычная техника - а платформу, разработанную белорусскими учеными, произвели на одном из предприятий региона - в хозяйстве используется уже лет десять. Свою эффективность, как здесь утверждают, давно доказала.

Всего под огурцы в СПК "Свислочь" отведено 1,5 га. Виды на урожай в этом году хорошие. Правда, уборка пока только началась, собрано около 7 т огурцов. Но благодаря платформе удается сберечь стебли, поэтому урожай убирать будут как минимум до конца июля.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ Лукашенко унижает Беларусь
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]