Под Гродно убирают урожай огурцов самым необычным способом в мире





Работницы хозяйства ложатся на специальную платформу, прикрепленную к трактору. Они словно проплывают над посадками огурцов: сверху отодвигают листья, срывают созревшие плоды и выкладывают их на ленту транспортера.





"Это, во-первых, легче и удобнее, чем ходить и нагибаться за каждым огурцом. Во-вторых, позволяет сохранить стебли. Ведь если ходить по полю постоянно, то стебли будут подавлены", - отмечает бригадир производственной бригады овощеводства СПК Валентина Манкевич.





Необычная техника - а платформу, разработанную белорусскими учеными, произвели на одном из предприятий региона - в хозяйстве используется уже лет десять. Свою эффективность, как здесь утверждают, давно доказала.





Всего под огурцы в СПК "Свислочь" отведено 1,5 га. Виды на урожай в этом году хорошие. Правда, уборка пока только началась, собрано около 7 т огурцов. Но благодаря платформе удается сберечь стебли, поэтому урожай убирать будут как минимум до конца июля.







