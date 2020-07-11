Ярослав Романчук раскритиковал это предложение президента. Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса





«Это распоряжение, если будет выполнено, нанесёт огромный ущерб экономике страны, - пишет эксперт. - Оно научно не обоснованно, незаконно, неэффективно, аморально и деструктивно. И вот почему.





Аргументы науки. Зарплата работника – это цена, которая устанавливается покупателем (работодателем) и продавцом (работником) в результате добровольного, взаимовыгодного обмена в условиях свободы альтернативного использования ресурсов. Это и есть механизм оптимальной аллокация человеческого капитала по тем предприятиям, секторам, специальностям, которые предъявляют наибольший спрос. Так формируется естественная структура занятости в экономике. Такой режим определения зарплаты – самый эффективный для противодействия безработице, оптимизации механизма корректировки инвестиционных, производственных, управленческих и решений.





Установление минимальной зарплаты на уровне гораздо выше того, который устанавливается в условиях свободного, добровольного обмена между работником и работодателем неизбежно ведёт к безработице, сокращению производства, снижение качества рабочей силы, росту нагрузки на работников, миграции работников, особенно если на соседних рынках труда зарплата выше. Если работодателю запретить платить работникам значительно меньше того уровня, который есть у лидеров рынка, а у него рентабельность – до 5%, то он станет убыточным, перестанет платить по кредитам, платить налоги и быстро обанкротится. Зарплата, как цена рабочей силы, не берётся с потолка, а определяется целым рядом факторов, в том числе объёмом капитала, производительностью труда, уровнем зарплаты на конкурирующих рынках. Перенос уровня зарплаты с одного рынка на другие, привязка к искусственно отобранной группе предприятий – это нарушение естественного баланса факторов производства.





Аргументы закона. В Беларуси установлена минимальная зарплата – BYN375 ($156). Государство не имеет права вмешиваться в коммерческую деятельность частных субъектов хозяйствования. Собственно говоря, органы госуправления, учреждая коммерческие организации, также должны стоять в стороне, а не управлять бизнесом в ручном режиме. Иначе – конфликт интересов с высокими рисками коррупции, непотизма, мошенничества и широкого распространения дискриминационных практик. Ни в одной благополучной, динамичной стране мира с качественной системой социальной защиты и страховочными механизмами от безработицы и бедности нет предложенной А. Лукашенко нормы.





Аргументы менеджмента. Если нужно повысить зарплату на 20 – 30%, а резервов для роста производительности труда нет, нет новых рынков сбыта, нет роста спроса, тогда нужно снижать другие издержки: меньше рекламы/маркетинга, хуже качество офиса, меньше инвестиций, меньше обучения, хуже связь, урезание социальных пакетов, неизбежное увольнение части работников с увеличением нагрузки на них. В результате ухудшается моральный, психологический климат, учащаются ошибки, увеличиваются штрафы, учащаются претензии со стороны клиентов и потребителей. Компания либо деградирует, либо сокращает производство и, понятное дело, теряет конкурентоспособность.









Аргументы морали. Со своим уставом А. Лукашенко/государству негоже ходить в чужой монастырь, т. е. вмешиваться в отношения между частными работодателями и теми, кто хочет у них работать. Мы же не живём в условиях крепостного права. А. Лукашенко/Левиафан не имеет морального права распоряжаться жизнями, знаниями, навыками, временем беларусов. Он не имеет морального права считать всех работников глупыми, пассивными, наивными с одной стороны и частных работодателей жадными, жестокими, бессердечными с другой. Аморально запрещать частным работодателям брать на работу людей, платить им столько, сколько диктует наука, рынок и здравый смысл, ибо такой запрет – это подталкивание в бедность, разрушение рабочих мест, деморализация общества и бегство из страны предпринимательского капитала и рабочих рук. Аморально заставлять частных производителей товаров и услуг платить максимальную зарплату в стране, потому что от такой практики первыми пострадают низкоквалифицированные, молодёжь, а также те, кому мало осталось до пенсии, преимущественно женщины.





За 26 лет А. Лукашенко не только не выучил законов экономики и менеджмента. Он не научился уважать законы морали. Он продолжает жить в коконе модели Совок/Госплан, не понимая, что каждый день национальной экономики в ржавых ризах этой модели приближает нас к национальной катастрофе. Если бы первый президент делал то, что говорит – диалог, конкуренция идей, мозговой штурм – он никогда бы не давал распоряжение по поводу привязки зарплаты частных компаний к зарплатам в десяти ведущих государственных промышленных предприятиях.



