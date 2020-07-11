Госсектор продолжает печатать акции: очередная эмиссия в "молочке"
ОАО «Поставский молочный завод» (бренд «Поставы городок») решило выпустить 5 млн акций на 200 тыс. рублей. Цель — укрепление материально-технической базы.
Это довольно крупная эмиссия, потому что до нее у предприятия было примерно 1,9 млн акций.
Акции решено продавать через подписку. Пока неизвестно, кто в ней участвует. Вероятно, бумаги будут выкуплены госструктурами или компаниями, подконтрольными государству.
В феврале этого года было решено создать в Витебской области суперхолдинг в АПК. ОАО «Поставский молочный завод» — одна из компаний, которую планировалось включить в объединение.
13:27 11/07/2020
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