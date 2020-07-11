Это довольно крупная эмиссия, потому что до нее у предприятия было примерно 1,9 млн акций.





Акции решено продавать через подписку. Пока неизвестно, кто в ней участвует. Вероятно, бумаги будут выкуплены госструктурами или компаниями, подконтрольными государству.





В феврале этого года было решено создать в Витебской области суперхолдинг в АПК. ОАО «Поставский молочный завод» — одна из компаний, которую планировалось включить в объединение.