+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Бедность - не пирог. Исследование: Каждый пятый белорус живет за чертой бедности

На протяжении последних трех лет в Беларуси снижалось количество людей, живущих бедно, что связано с постепенным восстановлением экономики страны после кризиса 2015-2016 годов.

Однако за чертой бедности все еще живет каждый пятый житель страны.

К такому выводу пришли авторы исследования BEROC.

Научный сотрудник BEROC Олег Мазоль изучил уровень благосостояния населения Беларуси и обнаружил, что в 2019 году уровень абсолютной бедности снизился на 2,4 процентных пункта – с 23,9% до 21,5% от общей численности населения. Годом ранее количество малообеспеченных сократилось на 6,6 процентных пункта.

Среди регионов самой бедной остается Могилевская область – в 2019 году там был 31% малообеспеченных жителей. За последний год этот показатель вырос и в Минске – с 8,6% до 13,1% и в Витебской области – с 25% до 27% населения.

Уменьшилось количество бедных в Минской и Гродненской областях – с 25,4% до 17,8% и с 23,1% до 17% соответственно.

Нынешний экономический кризис грозит резким увеличением доли бедного населения в основном за счет наиболее уязвимых групп: это дети, многодетные семьи и жители сельской местности.


Тем временем согласно официальной статистике, количество малообеспеченных в Беларуси в 2019 году составляло всего 5%. Разница может быть связана с различием в методологии исследования. Метод BEROC, рекомендованный Всемирным банком, базируется на расчете абсолютной линии бедности с использованием метода оценки затрат на удовлетворение базовых потребностей. Белстат же относит к бедным людям тех, кто имеет меньше бюджета прожиточного минимума.
belsat.eu
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ Лукашенко молчит про АЭС
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]