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Состояние Илона Маска может приблизиться к отметке в $1,8 млрд

Состояние основателя SpaceX и Tesla американского предпринимателя Илона Маска может в ближайшее время достигнуть отметки в 1 800 000 000 долларов США.



Как сообщает CNN,  предприниматель может уже второй раз за два месяца установить рекорд по росту своего состояния.

Это происходит благодаря поднятию стоимости акций Tesla более чем на 40%. По некоторым оценкам, капитализация компании составляет около 259 000 000 000 долларов.

Так при достижении средней рыночной капитализации Tesla во второй раз отметки в 150 000 000 000 долларов Маск может совершить второй транш, увеличив свое состояние, согласно договору с компанией от 2018 года.

Такой доход может сделать Маска самым богатым человеком в мире.
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