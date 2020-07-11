Состояние Илона Маска может приблизиться к отметке в $1,8 млрд









Как сообщает CNN, предприниматель может уже второй раз за два месяца установить рекорд по росту своего состояния.





Это происходит благодаря поднятию стоимости акций Tesla более чем на 40%. По некоторым оценкам, капитализация компании составляет около 259 000 000 000 долларов.





Так при достижении средней рыночной капитализации Tesla во второй раз отметки в 150 000 000 000 долларов Маск может совершить второй транш, увеличив свое состояние, согласно договору с компанией от 2018 года.





Такой доход может сделать Маска самым богатым человеком в мире.