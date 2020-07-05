Гелиоэнергетическая установка «Пламя» появившаяся в Сенненском районе. Фото www.senno.by





На площадке в три гектара рядом с деревней Новая Переспа, что всего в 26 километрах от Лукомльской ГРЭС, разместили 4752 солнечные панели, и теперь за счет солнечного света планируют вырабатывать электроэнергию.





Замысел этого объекта возник еще в 2016 году, однако инвестора смогли найти только в 2018. На сегодняшний день сумма вложенных в этот проект инвестиций превысила миллион долларов США, сообщает газета «Голас Сененшчыны».





Для сравнения отметим, что проектная мощность не так давно введенной в строй Витебской ГЭС составляет 40 МВт, а Лукомльской ГРЭС — 2889,5 МВт.



