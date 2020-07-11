Прошел месяц, как чиновник был назначен первым вице-премьером. За это время самое запоминающееся заявление Николай Снопков сделал на церемонии, посвященной началу строительства в Минске на китайские деньги футбольного стадиона и бассейна.





«Мы сегодня с вами свидетели дипломатического гения нашего президента, его искренности и умения дружить», — сказал первый вице-премьер.





Это дало повод обратить внимание на интересные повороты в его судьбе. UDF.BY рассказывает о впечатляющей эволюции Снопкова.

«Активный сторонник рыночных реформ»

Николай Снопков стал министром экономики всего в 40 лет. В период первого прихода в правительство (2009-2014) чиновник выглядел прогрессивным управленцем.





Министр заявлял, что экономика в Беларуси должна формироваться на конкуренции, институте собственника и дебюрократизации. Снопков также выступал со смелыми идеями – к примеру, предлагал объединить часть районов Могилевской области.





Тогдашний премьер-министр Михаил Мясникович называл Снопкова «человеком новой генерации».





«Может, он и получает замечания из-за того, что его предложения и идеи не совсем комфортно ложатся на матрицу нынешних экономических устоев. Но его размышления заставляют думать людей, привыкших работать в ранее сложившихся условиях», – отмечал Мясникович.





Однако чем дальше, тем больше молодой министр экономики стал раздражать руководство страны – ведь фактически говорил об огромных недостатках системы.





На одном из совещаний Александр Лукашенко публично покритиковал чиновника:





«Увлечения либеральными рассуждениями и рыночными теориями и постоянные оглядки на зарубежных экспертов мешают вам, Николай Геннадьевич, и вашим коллегам, работающим в подобном стиле, эффективно заниматься вопросами инвестиций и другими очень серьезными вопросами, стоящими перед страной».





Несколько изменилось отношение к министру и со стороны премьер-министра.





«Активному стороннику рыночных реформ и иностранных инвесторов, министру экономики Снопкову кроме общих разговоров на эту тему рекомендую сделать соответствующие выводы и активно создавать современные организационно-правовые формы инвестиционной работы», – заявлял Мясникович.





Но даже после отставки и перехода на пост заместителя главы Администрации президента Снопков еще некоторое время не отказался от своих взглядов.





Поначалу на новом посту бывший министр активно выступал за изменение роли государства, разделение его функций как регулятора и собственника, уход от директивного планирования.





В 2015-м Снопков заявил о необходимости реализовать две ключевые реформы — разделить функции государства как регулятора и собственника и перейти к индикативной системе планирования.





«Все, кто приспособился к этой (общей неблагоприятной экономической) ситуации и провел реформы, растут», – обращал внимание Снопков.

«Изменился человек»

Однако в последующие годы с замглавы Администрации президента что-то случилось. Снопков перестал будоражить общество и номенклатуру своими заявлениями и ушел глубоко в тень, наблюдая за разносами, устраиваемыми Лукашенко для правительства.





Максимум, что стал себе позволять Снопков: говорить уже не о реформах, а о необходимости повышения эффективности работы госпредприятий.





Наиболее ярко об эволюции чиновника сказал Лукашенко – при недавнем назначении его первым вице-премьером.





«Помните, он был таким чисто рыночником. А когда в правительстве поработал, в Администрацию пришел, посмотрел со стороны на все… Изменился человек. Он понимает, что такое рыночная экономика, конкуренция, но и понимает, что такое земная экономика», – заявил руководитель страны.





Вероятно, Снопков не повторит ошибки Сергея Румаса, который не изменил своих взглядов и потому продержался на посту премьера меньше двух лет.





В 2011-2012 годах чиновники вместе работали в правительстве Мясниковича и оба не отрицали необходимость структурных реформ. Но теперь Снопков увидел «дипломатический гений» руководителя страны и, по всей видимости, надолго задержится в руководстве правительств



