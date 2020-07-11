8 и 9 июля руководитель организации, которая предоставляет в лизинг автомобили, присутствовал на допросах в КГБ, куда ранее из КГК передали материалы по «делу Белгазпромбанка», пишет TUT.by . Узнать о нынешнем местонахождении Виктора Кобяка не удалось, его телефон недоступен, адвокаты воздерживаются от комментариев. В КГБ также не удалось получить информацию касательно директора «Активлизинга».





Из-за обыска, который проводил 11 июня Госконтроль в офисе «Активлизинга», приостановлены все финансовые операции компании в обслуживающих банках, а также заблокированы облигации. Ранее в компании рассказывали, что при обыске добровольно предоставили силовикам все запрашиваемые документы, они касались четырех сделок 2008−2016 годов.





Телефон Виктора Кобяка сейчас недоступен. В мессенджерах в последний раз он был активен 8 июля. Ни в самой компании, ни в адвокатском бюро, с которым у Виктора Кобяка заключен договор, не комментируют ситуацию, в том числе и о месте нахождения. Вчера — 9 июля — в «Активлизинге» сообщали, что их руководитель находится на допросе в КГБ вместе в адвокатом. Днем ранее, как уточнили в компании, также был допрос.





В каком статусе находится Виктор Кобяк и по каком делу он проходит, не сообщается.





Родственники сообщили, что Виктор в командировке и через несколько дней с ним можно будет связаться.





7 июля Виктор Кобяк разместил на своей странице в фейсбуке пост о работе «Активлизинга» в ситуации, когда силовиками заблокированы счета компании.





— С 11.06 у нас «временные трудности». Самое неприятное то, что ничего не происходит и никто не проводит никаких проверок. Весь коллектив завешен в неопределенности. Нам очень хочется определенности, — написал Виктор Кобяк. Связано ли это с «делом Белгазпромбанка», руководитель компании не стал ни подтверждать, ни опровергать.





В «Активлизинге» ранее отмечали, что не имеют отношения к Белгазпромбанку (кроме обслуживания как клиента в этом банке). В этой компании оформлял в лизинг машины Виктор Бабарико — Tesla и Toyota. На автомобили, по нашей информации, сейчас наложен арест.





«Если ты не идешь в политику, она приходит к тебе, — отметил Виктор Кобяк. — „Активлизинг“ — это исключительно прозрачная компания, вся деятельность ведется в соответствии с белорусским законодательством. Никакие „схематозы“ в компании не допустимы». Виктор Кобяк отметил, что компания регулярно проводит аудит.





«Компания платит существенные суммы налогов и сборов, что, как бы пафо это ни звучало, пополняя бюджет, позволяет не только реализовывать государству свои функции, но и развивает национальный бизнес (у нас большое портфолио проектов, которые получили возможность быть реализованными исключительно благодаря „Активлизингу“), способствует созданию привлекательного бизнес-климата страны, — написал Виктор Кобяк. — Я строил компанию для ее долгой жизни, для 10 000+ клиентов, где сотня людей не только получают доход, но и любимую работу, которой гордятся, возможность развития и реализации».





В КГБ не удалось получить комментарии по «Активлизингу», как и по «делу Белгазпромбанка».





В компании «Активлизинг» уточняют, что все обязательства перед клиентами они выполняют, они нашли возможности, как организовать работу в нынешней ситуации. Под проведение некоторых операций, к примеру, получают разрешение у силовиков.







