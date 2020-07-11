



«В наших электромобилях пока только одна основная проблема - импортные батареи. Но наши специалисты нашли даже новые принципы создания этих батарей, которые в мире неизвестны", - сказал Лукашенко.





Агентство БелТА уточнило, что речь идет не о традиционных литий-ионных, а графеновых аккумуляторах.





Неизвестные миру графеновые батареи уже можно купить в розницу даже в Беларуси.





"Я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль. Плюс к тому на "Джили" с китайцами мы будем производить свой электрический автомобиль. Это уже реалии", - также сказал Лукашенко.