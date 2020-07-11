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Лукашенко поведал о неизвестных миру аккумуляторах, уже доступных в розницу и в Беларуси

Лукашенко сегодня выступил знатоком мировой электромобильной отрасли и похвалился перед рабочими «Атланта» новой разработкой белорусских ученых – графеновыми батареями, о которых еще неизвестно миру.


«В наших электромобилях пока только одна основная проблема - импортные батареи. Но наши специалисты нашли даже новые принципы создания этих батарей, которые в мире неизвестны", - сказал Лукашенко.

Агентство БелТА уточнило, что речь идет не о традиционных литий-ионных, а графеновых аккумуляторах.

Неизвестные миру графеновые батареи уже можно купить в розницу даже в Беларуси.

"Я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль. Плюс к тому на "Джили" с китайцами мы будем производить свой электрический автомобиль. Это уже реалии", - также сказал Лукашенко.
АФН
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