Лукашенко поведал о неизвестных миру аккумуляторах, уже доступных в розницу и в Беларуси
Лукашенко сегодня выступил знатоком мировой электромобильной отрасли и похвалился перед рабочими «Атланта» новой разработкой белорусских ученых – графеновыми батареями, о которых еще неизвестно миру.
«В наших электромобилях пока только одна основная проблема - импортные батареи. Но наши специалисты нашли даже новые принципы создания этих батарей, которые в мире неизвестны", - сказал Лукашенко.
Агентство БелТА уточнило, что речь идет не о традиционных литий-ионных, а графеновых аккумуляторах.
Неизвестные миру графеновые батареи уже можно купить в розницу даже в Беларуси.
"Я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль. Плюс к тому на "Джили" с китайцами мы будем производить свой электрический автомобиль. Это уже реалии", - также сказал Лукашенко.
09:12 11/07/2020
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