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Поставки нефти в мире снизились до минимума за девять лет

Поставки нефти в мире в июне 2020 года упали до девятилетнего минимума и составили 86,9 млн барр. в сутки, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).


Последний раз нефтяные компании производили так мало в 2011 году из-за опасений повторения глобальной рецессии, передает РБК.

«В июне мировая добыча нефти упала до девятилетнего минимума, после того как Саудовская Аравия сократила свое производство на дополнительные 1 млн барр. нефти в сутки сверх обязательств по сделке ОПЕК+, и добыча как в Ираке, так и в США сократилась примерно на 0,5 млн барр. в сутки», — говорится в докладе.

На фоне пандемии коронавируса и падения спроса крупнейшие производители нефти, включая Россию и Саудовскую Аравию, заключили соглашение о рекордном снижении добычи на 9,7 млн т барр. в сутки в рамках сделки ОПЕК+, которая будет действовать два года — с 1 мая 2020 года до начала мая 2022 года. Кроме того, о сокращении договорились и страны G20, которые не входят в ОПЕК+, в том числе США и Канада. В итоге суммарное снижение добычи в мире может составить около 19 млн барр. в cутки, или почти 20%, сообщала заместитель руководителя бюро Energy Intelligence Амина Бакр со ссылкой на свои источники.

По данным МЭА, добыча нефти в июне 2020 года упала более чем на 13% по сравнению с июнем 2019 года, когда она превышала 100 млн барр. в сутки.

Эксперты агентства прогнозируют, что в среднем в 2020 году спрос на нефть снизится на 7,9 млн барр., до 92,1 млн барр., из-за пандемии COVID-19 и карантина во многих странах. Они предупреждают о риске новых ограничений из-за обострения ситуации с коронавирусом в США, Бразилии, России и Саудовской Аравии. Рост спроса на нефть прогнозируется только в 2021 году — до 97,4 млн барр. в сутки.
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