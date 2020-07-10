Нефть по $150? Какие перспективы ожидают рынок

Стоимость нефти после падения до отрицательных значений может преодолеть отметку в 100 долларов за баррель уже до конца 2020 года из-за сокращения инвестиций в нефтегазовую сферу, считают инвесторы, опрошенные газетой Wall Street Journal.





Но также есть мнение, что пандемия подорвет спрос на углеводородное топливо и с окончанием массового распространения коронавируса утвердится "эра дешевой нефти". Корреспондент.net рассказывает подробности.

Нефтекомпании "затягивают пояса"

Упав до отрицательных значений в конце апреля, цены на нефть начали быстро восстанавливаться - чему способствовали подъем в экономике Китая и сокращение добычи со стороны ОПЕК+.





Но рост застопорился на фоне новых вспышек коронавируса, которые грозят подорвать спрос на топливо.





Споры о долгосрочном развитии важнейшего источника энергии в мире непростые. У рынков нефти есть десятки переменных, и это затрудняет прогнозирование.





Некоторые из экспертов полагают, что спад на рынке приведет к изменениям, которые подготовят почву для очередного бума: резкое сокращение капиталовложений нефтегазовых компаний может вернуть цены на нефть выше 100 долларов за баррель.





В долгосрочной перспективе, как соглашаются большинство аналитиков, опрошенных WSJ, цены на нефть должны установиться на уровне, позволяющем энергетическому сектору получать выгоду, производя достаточное для удовлетворения потребностей количество топлива.





Так, аналитик финансового холдинга JPMorgan Кристиан Малек на вопрос, вырастет ли цена нефть до 100 долларов в течение следующих двух лет, ответил "абсолютно".





Директор по инвестициям лондонского фонда Matilda Capital Management Ричард Фуллартон ожидает, что стоимость нефти превысит 100 долларов уже во второй половине 2020 года.





"Вопрос в том, намерены ли мы направлять капитал на извлечение нефти", - отметил эксперт.





Директор по инвестициям хедж-фонда Northern Trace Capital Тревор Вудс считает, что к 2025 году, несмотря на давление на нефтепроизводителей, стоимость нефть "достаточно легко" может достигнуть 150 долларов за баррель.





Как подсчитало Международное энергетическое агентство, в этом году инвестиции в нефтегазовые активы сократятся на треть - до 328,4 миллиарда долларов.





МЭА отмечает, что сокращение спроса на фоне пандемии оказалось "беспрецедентным". Поскльку многие страны еще сохраняют карантинные ограничения, спрос на нефть падает.





В связи с этим, нефтяные компании урезают планы капиталовложений, стремясь поддержать свои балансы на фоне падения выручки в условиях пандемии.





"Затягивание поясов" нефтекомпаниями будет иметь долгосрочные последствия для добычи нефти в мире, отмечает аналитик JPMorgan.





Для восстановления нефтедобычи до уровня, способного закрыть потребности в топливе, до 2030 года потребуются дополнительные инвестиции в размере 625 миллиардов, считает Малек.





Такие прогнозы расходятся с фьючерсным рынком, который на оставшуюся часть десятилетия предполагает, что нефть марки Brent не будет стоить выше 60 долларов за баррель.





Однако опрошенные WSJ аналитики полагают, что рынок переоценивает скорость отказа мира от ископаемых источников энергии.





Переход на "зеленую" энергетику лидеры бизнеса всецело поддерживают, однако эта политика серьезно реализиуется только в Евросоюзе.





Так, на этой неделе Еврокомиссия обнародовала свою стратегию отказа от углеродной энергетики и использовании водорода, как одного из важнейших источников энергий при переходе на чистые технологии. К слову, в Брюсселе стратегию называют шансом для Украины.





Аналитик одного из крупнейших финансовых агломератов Citigroup Эдвард Морс считает, что нефти по 50 долларов за баррель производители смогут добывать более чем достаточно.









Его логика: технологические новинки позволят снизить производственные затраты, а пандемия стимулирует людей и впредь работать из дома и меньше ездить и путешествовать, что ограничит спрос на нефть.





По мнению аналитика Morgan Stanley Мартейна Раца, ОПЕК удержит рынок под контролем. Он говорит, что, когда замаячит пиковый спрос, Саудовская Аравия и другие производители дешевой нефти откроют краны, но не чтобы удержать цены, а чтобы завоевать побольше рынка.





В отличие от экспертов участники рынка нефти предпочитают давать более мягкие оценки. Так, замглавы Минэнерго России Павел Сорокин говорил, что восстановление цен на нефть ожидаются на уровне 40-45 долларов за баррель во второй половине текущего года.





По его словам, стоимость продолжит расти и в следующем году, "если не будет никаких неожиданных факторов". Он говорит, что это справедливая цена, и она обеспечит восполнение добычи нефти.