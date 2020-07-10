«Цель ЕС - в том, что к 2050 году стать климатически нейтральным», - сказала Симсон на брифинге в среду, отвечая на вопросы о судьбе трубопровода «Северный поток - 2».





«Это значит, что к тому времени мы выведем из употребления ископаемые энергоносители», - пояснила она, добавив, что все поставщики Евросоюза должны «иметь это в виду» .





Европейские страны, по словам Симсон, намерены отказаться не только от нефти, но и от метана (природного газа), на замену которому должны прийти «декарбонизированные газы», прежде всего водород.





Еврокомиссия в среду одобрила две стратегии, направленные на достижение «климатической нейтральности». Первая требует создание единого энергорынка и диверсификацию поставщиков, вторая - массовое производство чистого водорода в энергетических целях.





Российский ущерб





Для России политика ЕС означает слом существующей с 1970х годах модели экономики, в которой углеводороды вывозятся за Запад, а на вырученную валюту покупается все то, что страна не в состоянии произвести самостоятельно.





По итогам прошлого года из 419 млрд долларов экспортных доходов России 60% обеспечили три товара: сырая нефть (121,4 млрд долларов), нефтепродукты (66,9 млрд долларов) и природный газ (19 млрд долларов). Половина этих поступлений пришла из Европы, где доля российской нефти в потреблении достигает 30%, а газа - 40%.









Белорусский ущерб





Однако вслед за Россией от европейской энергетической диеты может пострадать и Беларусь. Страна экспортирует значительную долю производимых нефтепродуктов в Евросоюз. По данным Белстата в 2010-19 году объем поставок составил 93,2 млн т нефтепродуктов на сумму 54,1 млрд долларов. Но в долгосрочной перспективе можно ожидать снижение спроса на нефтепродукты в ЕС.





Также Беларусь получает доходы от транзита нефти и газа из России в страны Запада, от которых, в случае реализации озвученных планов, также придется отказаться.





Стоит отметить, что помимо прямых убытков, Беларусь может понести серьезные косвенные убытки из-за снижения покупательской способности субъектов хозяйствования в РФ.







