Итоги майского опроса про настроения и перспективы айтишников публикует dev.by





В опросе поучаствовали 608 ИТ-специалистов. Почти 50% респондентов работают/работали в аутсорсинговых компаниях, треть — в продуктовых. Половина респондентов — разработчики. 82% работают удалённо из-за пандемии.





Кто участвовал в опросе

Стаж работы в ИТ

До года — 9,7%

1-3 года — 38,5%

4-6 лет — 19,4%

7-9 лет — 14,5%

10 и более лет — 17,9%





Должность

Developer (software engineer) — 48,5%

QA Specialist — 11,3%

Team Lead/Tech Lead — 5,4%

Project Manager — 4,8%

Business Analyst — 3,8%

QA Automation Engineer — 3,3%

DevOps Engineer — 2,5%

Product Manager/Product Owner — 2,3%

Другое — 2,0%

HR Specialist/Recruiter — 1,8%

Marketing Specialist — 1,8%

Architect — 1,6%

UI/UX Designer — 1,6%

Data Scientist — 1,5%

System Administrator — 1,2%

C-Level6 — 1,0%

Support Specialist — 1,0%

System Analyst — 1,0%

Database Developer/Administrator — 0,7%

Sales/Business Development Manager — 0,7%

Designer — 0,5%

Account Manager — 0,3%

Copywriter — 0,3%

Delivery Manager — 0,3%

Resource Manager — 0,3%

Technical Writer — 0,3%

PR Specialist/Manager — 0,2%





Профессиональный уровень

Middle — 41,3%

Senior — 25,8%

Junior — 15,8%

Lead — 14,6%

Other — 2,5%





Численность человек в компании

Более 1000 — 27,5%

101-500 — 26,3%

51 -100 — 16,4%

11-50 — 16,3%

501 -1000 — 8,7%

До 10 — 4,8%





Давление коронакризиса на ИТ-сектор снизилось. В мае выросла доля респондентов, указавших на рост проектов в своих компаниях. Одновременно сократилась доля айтишников, в компаниях которых ситуация ухудшается, в том числе с проектами и зарплатами.





Аутсорсинговые компании все еще в худшем положении, чем продуктовые, тем не менее виден прогресс. Если в апреле об ухудшении финансовой ситуации из-за сокращения проектов сообщили больше 42% специалистов из аутсорса, то по итогам мая меньше 25%.





Например, как рассказали dev.by в iTechArt, компании удалось сохранить большую часть заказчиков и усилить клиентский портфель новыми аккаунтами.





«За май–июнь мы стартовали десятки проектов для быстрорастущих технологических компаний, которые восстанавливаются быстрее, чем клиенты энтерпрайз-уровня. К концу лета-началу осени компания планирует выйти на показатели марта 2020. С июня компания проводит программу по возвращению зарплат на докризисный уровень».





Уровень коммуникации компаний со своими сотрудниками не ухудшился. 65% респондентов владеют информацией о ситуации в своих компаниях. Лишь меньше 6% специалистов отмечают, что в их компаниях сложилась нездоровая обстановка, при этом от работников скрывают полную информацию.





Антикризисные меры, принятые в ИТ-индустрии, коснулись в том числе и соцпакетов. Судя по опросу, пока компании не очень активно восстанавливают соцпакеты до прежнего вида. Но при этом выросла доля отрицательных ответов на вопрос об урезанных плюшках.





Перспективы в кризис

Кризис и его влияние не пугает почти 43% опрошенных айтишников. Они не боятся остаться без работы и устраивающей зарплаты. В апреле таких респондентов было только 35%. Лишь меньше 15% айтишников высоко оценивают риски потерять работу.





Большинство специалистов, пессимистично оценивающих свои шансы сохранить работу или найти новую в случае увольнения, работают в аутсорсинговых компания и компаниях смешанной формы. Впрочем, доля оптимистов из аутсорса выросла по сравнению с апрелем.





Работу боятся потерять 80+ человек. Большинство — программисты.





Планы ИТ-специалистов сменить не только работу, но и страну, существенно не изменились. Больше 60% респондентов не против релокейта, при этом 90+ айтишников уже занимаются своим переездом. Больше половины из них — это программисты. Также среди будущих релокантов — бизнес-аналитики, тестировщики, маркетологи.