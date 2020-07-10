Половина айтишников не боится потерять работу и столько же готово уехать из страны
Около половины айтишников не боятся остаться без работы и устраивающей их зарплаты. Почти 40% при возможности уехали бы из страны, а 15% специалистов уже готовятся к переезду за границу.
Итоги майского опроса про настроения и перспективы айтишников публикует dev.by
В опросе поучаствовали 608 ИТ-специалистов. Почти 50% респондентов работают/работали в аутсорсинговых компаниях, треть — в продуктовых. Половина респондентов — разработчики. 82% работают удалённо из-за пандемии.
Кто участвовал в опросе
Стаж работы в ИТ
До года — 9,7%
1-3 года — 38,5%
4-6 лет — 19,4%
7-9 лет — 14,5%
10 и более лет — 17,9%
Должность
Developer (software engineer) — 48,5%
QA Specialist — 11,3%
Team Lead/Tech Lead — 5,4%
Project Manager — 4,8%
Business Analyst — 3,8%
QA Automation Engineer — 3,3%
DevOps Engineer — 2,5%
Product Manager/Product Owner — 2,3%
Другое — 2,0%
HR Specialist/Recruiter — 1,8%
Marketing Specialist — 1,8%
Architect — 1,6%
UI/UX Designer — 1,6%
Data Scientist — 1,5%
System Administrator — 1,2%
C-Level6 — 1,0%
Support Specialist — 1,0%
System Analyst — 1,0%
Database Developer/Administrator — 0,7%
Sales/Business Development Manager — 0,7%
Designer — 0,5%
Account Manager — 0,3%
Copywriter — 0,3%
Delivery Manager — 0,3%
Resource Manager — 0,3%
Technical Writer — 0,3%
PR Specialist/Manager — 0,2%
Профессиональный уровень
Middle — 41,3%
Senior — 25,8%
Junior — 15,8%
Lead — 14,6%
Other — 2,5%
Численность человек в компании
Более 1000 — 27,5%
101-500 — 26,3%
51 -100 — 16,4%
11-50 — 16,3%
501 -1000 — 8,7%
До 10 — 4,8%
Давление коронакризиса на ИТ-сектор снизилось. В мае выросла доля респондентов, указавших на рост проектов в своих компаниях. Одновременно сократилась доля айтишников, в компаниях которых ситуация ухудшается, в том числе с проектами и зарплатами.
Аутсорсинговые компании все еще в худшем положении, чем продуктовые, тем не менее виден прогресс. Если в апреле об ухудшении финансовой ситуации из-за сокращения проектов сообщили больше 42% специалистов из аутсорса, то по итогам мая меньше 25%.
Например, как рассказали dev.by в iTechArt, компании удалось сохранить большую часть заказчиков и усилить клиентский портфель новыми аккаунтами.
«За май–июнь мы стартовали десятки проектов для быстрорастущих технологических компаний, которые восстанавливаются быстрее, чем клиенты энтерпрайз-уровня. К концу лета-началу осени компания планирует выйти на показатели марта 2020. С июня компания проводит программу по возвращению зарплат на докризисный уровень».
Уровень коммуникации компаний со своими сотрудниками не ухудшился. 65% респондентов владеют информацией о ситуации в своих компаниях. Лишь меньше 6% специалистов отмечают, что в их компаниях сложилась нездоровая обстановка, при этом от работников скрывают полную информацию.
Антикризисные меры, принятые в ИТ-индустрии, коснулись в том числе и соцпакетов. Судя по опросу, пока компании не очень активно восстанавливают соцпакеты до прежнего вида. Но при этом выросла доля отрицательных ответов на вопрос об урезанных плюшках.
Перспективы в кризис
Кризис и его влияние не пугает почти 43% опрошенных айтишников. Они не боятся остаться без работы и устраивающей зарплаты. В апреле таких респондентов было только 35%. Лишь меньше 15% айтишников высоко оценивают риски потерять работу.
Большинство специалистов, пессимистично оценивающих свои шансы сохранить работу или найти новую в случае увольнения, работают в аутсорсинговых компания и компаниях смешанной формы. Впрочем, доля оптимистов из аутсорса выросла по сравнению с апрелем.
Работу боятся потерять 80+ человек. Большинство — программисты.
Планы ИТ-специалистов сменить не только работу, но и страну, существенно не изменились. Больше 60% респондентов не против релокейта, при этом 90+ айтишников уже занимаются своим переездом. Больше половины из них — это программисты. Также среди будущих релокантов — бизнес-аналитики, тестировщики, маркетологи.
14:37 10/07/2020
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