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В ПВТ приняли сразу 71 компанию

Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 71 компании в качестве резидента ПВТ.

На этот раз Парк пополнился резидентами с компетенциями в сферах медицины, логистики, финтеха, электронной коммерции, консалтинга, игровой индустрии, а также разработки ПО для агропромышленного комплекса.

Один из ярких представителей медтеха – компания «Вайс ЭйАй». Она разрабатывает мобильное и веб-приложение «Skinive», которое занимается диагностикой различных заболеваний кожи. Р

ешение в сфере телемедицины предлагает ООО «ХелсМэй». Оно планирует создавать платформу 2doc.health, благодаря которой пациент не только сможет получить онлайн-консультацию специалиста, но и вызвать врача на дом, записаться  на прием или сдачу анализов, а также заказать их расшифровку.

Сфера финтеха, среди прочих, представлена ООО «Софтклуб». Резидент планирует оказывать услуги по автоматизации организаций банковского и финансового секторов экономики. К слову, компания уже обслуживает 23 из 29 банков и небанковских кредитно-финансовых организаций Беларуси.

Индустрию развлечений представляют ООО «Байрил», ООО «ЭппсХаб» и ООО «ЮТЕНОМ», которые разрабатывают игры для iOS и Android. ООО «Хайкор Геймз» помимо создания развлекательных приложений займётся ПО для автоматизации финансовой аналитики и мобильного маркетинга.


Кроме белорусских в состав ПВТ вошли компании из Великобритании, Германии, Израиля, США и Швейцарии, в том числе 9 центров разработки зарубежных корпораций.

Таким образом, сегодня Парк высоких технологий объединяет 886 компаний, в которых работает около 63 тысяч человек. 
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