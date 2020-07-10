В ПВТ приняли сразу 71 компанию

На этот раз Парк пополнился резидентами с компетенциями в сферах медицины, логистики, финтеха, электронной коммерции, консалтинга, игровой индустрии, а также разработки ПО для агропромышленного комплекса.





Один из ярких представителей медтеха – компания «Вайс ЭйАй». Она разрабатывает мобильное и веб-приложение «Skinive», которое занимается диагностикой различных заболеваний кожи. Р





ешение в сфере телемедицины предлагает ООО «ХелсМэй». Оно планирует создавать платформу 2doc.health, благодаря которой пациент не только сможет получить онлайн-консультацию специалиста, но и вызвать врача на дом, записаться на прием или сдачу анализов, а также заказать их расшифровку.





Сфера финтеха, среди прочих, представлена ООО «Софтклуб». Резидент планирует оказывать услуги по автоматизации организаций банковского и финансового секторов экономики. К слову, компания уже обслуживает 23 из 29 банков и небанковских кредитно-финансовых организаций Беларуси.





Индустрию развлечений представляют ООО «Байрил», ООО «ЭппсХаб» и ООО «ЮТЕНОМ», которые разрабатывают игры для iOS и Android. ООО «Хайкор Геймз» помимо создания развлекательных приложений займётся ПО для автоматизации финансовой аналитики и мобильного маркетинга.









Кроме белорусских в состав ПВТ вошли компании из Великобритании, Германии, Израиля, США и Швейцарии, в том числе 9 центров разработки зарубежных корпораций.





Таким образом, сегодня Парк высоких технологий объединяет 886 компаний, в которых работает около 63 тысяч человек.