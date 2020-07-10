Все валюты подешевели под напором белорусского рубля

С начала недели валютная корзина подешевела на 0,17%, но с начала месяца подорожала на 0,34%.





Курс доллара снизился на 0,0032 BYN до 2,4300 BYN/USD. Курс доллара снизился уже третий раз подряд. За это время его курс сдал назад на 0,0140 BYN.





Курс евро упал на 0,0106 BYN до 2,7435 BYN/EUR. Евро, как и доллар, подешевел уже третий раз. Общее снижение составило 0,0137 BYN.





Курс российского рубля обвалился на 0,0201 BYN до 3,4118 BYN/100 RUB.





Итоги недели 6—10 июля на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль на уходящей неделе смог подорожать только к российскому рублю, девальвировавшись к евро и доллару:





курс доллара поднялся всего на 0,0086 BYN (+0,36%);

курс евро вырос на 0,0124 BYN (+0,45%);

сотня российских рублей подешевела на 0,0241 BYN (−0,70%);

корзина валют стала легче на 0,17%.









Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра вырос на 35 копеек до 71,2298 российских рублей.





Официальный курс евро на завтра снизился чем на копейку до 80,2689 российских рублей.





Итоги недели на валютном рынке РФ

Российский рубль за неделю с 6 по 11 июля девальвировался и к доллару, и к евро:





курс доллара вырос на 0,73 RUB (+1,04%);

курс евро подскочил на 1,05 RUB (+1,32%).