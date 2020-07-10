Экс-глава Нацбанка: Какие могут быть откаты в банке?! Обвинения против Бабарико бездоказательны и голословны
Сложилась странная ситуация: белорусские власти хотят "защитить" российский банк, причем против воли собственника. Об этом в комментарии "Белорусскому партизану" заявил бывший глава Нацбанка Станислав Богданкевич.
– По ОНТ прозвучала очередная серия обвинений в адрес Бабарико. Вы, как бывший банкир, увидели преступление?
– Сразу скажу, что из озвученных обвинений в принципе трудно что-то понять. Но вот какие вопросы возникают.
Банк не государственный, а газпромовский. Если у собственника нет претензий, то какие могут быть претензии со стороны государства?! О каких откатах, каком воровстве можно говорить, если собственников, аудиторов все устраивало?
Ну какие могут быть откаты по кредитам в банке? Банки кредитуют без откатов сотни тысяч клиентов, они кровно заинтересованы в том, чтобы предоставлять кредиты юридическим лицам, субъектам хозяйствования и зарабатывать на этом. Не предоставил услугу Белгазпромбанк – пошел и получил услугу в Беларусбанке.
Были созданы новые компании, новые рабочие места, платились налоги – что в этом плохого? Это же полезно для экономики, для страны.
Поэтому, на мой взгляд, обвинения в адрес Бабарико звучат просто смешно. Наоборот, его нужно благодарить за сделанную работу.
– Почему тогда, на ваш взгляд, силовики продолжают раскручивать так называемое "дело Белгазпромбанка"?
– Обвинение в адрес Бабарико выглядит бездоказательным, голословным и надуманным. Понятно, что это связано с его выдвижением в президенты, его популярностью среди белорусских избирателей.
Идет односторонняя пропаганда со стороны власти, которая защищает Александра Григорьевича Лукашенко как кандидата в президенты.
Власти увидели, что кандидатура солидного, взвешенного управленца показалась народу более приемлемой на посту президента, чем кандидатура хамоватого Лукашенко. Поэтому действующий глава государства решил его унизить, ударить по имиджу Бабарико – народ ведь не разбирается в юриспруденции.
– Почему собственники Белгазпромбанка не заступаются за Бабарико?
– Видимо, хотят сохранить банк на белорусской территории. Боятся, его потерять.
Более того, думаю, власти будут уговаривать собственников взять на себя функции обвинения Бабарико. Побуждать обвинить его в том, что он недобросовестно руководил банком и наживался на собственности.
Потому что само обвинение, мягко говоря, неубедительно. Почему-то государство защищает российский банк против воли самого Газпромбанка.
– Как думаете, чем закончитс дело "дело Белгазпромбанка"?
– Боюсь, что для Бабарико оно закончится тюрьмой.
Что касается банка, то с одной стороны конкретных последствий, наверное, для него не будет. С другой стороны – имидж банка уже утрачен.
Уже то, что там вскрывали банковские ячейки… Клиенты положили туда ценные вещи, а тут без спросу все повскрывали. Какой может быть банк без тайны вкладов? Никакой. Поэтому имидж Белгазпромбанка испорчен.
"Белорусский партизан"
13:30 10/07/2020
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