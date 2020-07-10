За время эпидемии COVID-19 белорусские субъекты хозяйствования получили преференции и налоговые льготы в рамках указа № 143 «О поддержке экономики» на сумму около 23 млн. рублей.





Об этом 8 июля сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в ходе посещения ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты». Он также отметил, что помощь оказывается также в рамках указа № 178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан», но не назвал ее величину.





Роман Головченко также сказал, что правительство решило увеличить поставки техники, производимой на ключевых предприятиях страны, на внутренний рынок. Это тоже помощь.





В целом он с оптимизмом охарактеризовал ситуацию, сложившуюся в белорусской экономике, назвав ее контролируемой.





Премьер-министр подчеркнул, что за пять месяцев текущего года ВВП Беларуси снизился на 1,8%, в то время как в России и странах Евросоюза падение оказалось в разы больше. Он отметил, что в Беларуси сельское хозяйство, строительство, а также информация и связь растут на фоне кризиса.









Особенно Роман Головченко подчеркнул жилищное строительство, где в текущем году начали строительство жилья с государственной поддержкой уже 8,5 тыс. многодетных семей. В следующем году на это смогут рассчитывать около 15 тыс. семей.





Но БАТЭ не относится к тем отраслям экономики, которые сейчас на подъеме. Как сообщил Роман Головченко, предприятие нуждается в помощи, и правительство изучает варианты ее оказания. Он отметил, что решение о его поддержке уже принималось в 2015 году, но в связи с пандемией положение БАТЭ снова ухудшилось.





Правительство подготовит комплекс мер, которые будут предложены на рассмотрение президенту. В качестве возможных мер Роман Головченко назвал отсрочку платежей по займам и перенос сроков их уплаты.





Одновременно с поддержкой БАТЭ, правительство собирается строить в Борисове новое предприятие по производству автомобильных компонентов нового поколения, соответствующих требованиям экологических стандартов Евро-5.





Такой проект включен указом от 7 июля текущего года № 254 в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016–2020 годы.