Маразм крепчает: Лукашенко хочет указывать частникам, какую зарплату платить работникам
Лукашенко приказал "отрегулировать" зарплаты на частных предприятиях со средней на ведущих 10 госпредприятиях.
Об этом он заявил сегодня, посещая ЗАО "Атлант".
"Я прошу реализовать, чтобы взяли на контроль. Правительство должно реализовать. Я думал о зарплате, как будем двигаться дальше. Надо взять примерно 10 ведущих предприятий страны. Допустим, "Атлант", МАЗ, БЕЛАЗ, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху - самая высокая, десятое - пониже. Взять среднюю зарплату этих 10 и довести к исполнению всех частников", - заявил Лукашенко.
"Частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем 10 ведущих предприятий. Таким образом мы проконтролируем и заработную плату у тех, кто себя считает "свободным от всего", - цитирует Лукашенко belta.by
11:32 10/07/2020
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