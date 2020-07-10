Мининформ Беларуси анонсировал передел рекламного рынка в интернете













«Кстати, рекламные бюджеты тоже дрейфуют в интернет. Но рекламный рынок здесь - это территория, которая пока недостаточно контролируется государством, как в части справедливого распределения рекламных доходов, так и в части удержания этих средств в стране. Плохо, когда белорусские рекламодатели отдают деньги иностранцам, которые нам, белорусам, в нашем же медиапространстве рекламируют наши же товары и услуги", - заявил Луцкий (цитата БелТА ).





"В телевидении мы порядок с распределением рекламных доходов практически навели. А вот территория интернета требует наведения порядка. Это одна из задач в том числе и Министерства информации", - добавил он.





Луцкий поведал, что его цель сделать министерство правды «качественным регулятором во всех секторах массовой информации, эффективнее контролировать медиапространство, стать драйвером создания передовых медиаресурсов и координационным центром информационной работы для госорганов, чтобы роль министерства была и видна, и понятна обществу".