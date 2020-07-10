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Быстрого кредита от МВФ на $940 млн не будет?

МВФ не против, но, похоже, против Лукашенко. Вернее, он хочет денег без каких-либо условий, а так не бывает.


МВФ продолжает переговоры с белорусскими властями о возможности предоставления $940 млн в рамках инструмента быстрого финансирования, но ряд разногласий по-прежнему сохраняется, заявил агентству "Интерфакс-Запад" глава миссии МВФ в Беларуси Жак Миньян.

"Мы продолжаем обсуждение условий предоставления Беларуси быстрого финансирования, но до сих пор не можем придти к соглашению по некоторым вопросам", - сказал Миньян, комментируя ход переговоров.

Отвечая на вопрос о достаточности принимаемых властями мер в сложившейся эпидемиологической обстановке в рамках условий предоставления кредита, Миньян отметил, что подходы властей Беларуси, по оценке МВФ, не соответствуют существующим вызовам.

Как сообщалось, Беларусь в начале апреля обратилась в МВФ с просьбой о предоставлении $940 млн в рамках инструмента быстрого финансирования на борьбу с последствиями распространения коронавируса. Пока положительного решения МВФ не принял.

Между тем, Лукашенко 19 июня заявил, что Беларусь не будет выполнять требования, выдвигаемые МВФ в рамках предоставления стране быстрого финансирования.

"Что от нас требуют партнеры? Было заявлено о возможности предоставить Беларуси $940 млн так называемого быстрого финансирования. Как решается этот вопрос?" - спросил Лукашенко.

Он заявил, что для страны неприемлемы навязываемые ей при кредитовании дополнительные условия, которые не касаются финансовой части соглашения. 

"Появляются требования: вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы, не дай бог, в Беларуси повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация", - заявил Лукашенко.

"МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем", - подчеркнул он.


Только Лукашенко как всегда, не говорит нам всей правды. МВФ не навязывает какие-то особенные условия. 

Просто главным условием данного кредита, поскольку он выделяется на борьбу с последствиями распространения коронавируса, является выполнение рекомендаций ВОЗ, которые Лукашенко игнорирует, из-за чего в Беларуси крайне высокий уровень заболеваемости COVID-19 и, вероятнее всего, из-за отказа властей от рекомендаций ВОЗ от этой опасной инфекции в стране умерло гораздо больше людей, чем по официальной статистике Минздрава.
"Белорусский партизан"
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