Быстрого кредита от МВФ на $940 млн не будет?





Жак Миньян. МВФ продолжает переговоры с белорусскими властями о возможности предоставления $940 млн в рамках инструмента быстрого финансирования, но ряд разногласий по-прежнему сохраняется, заявил агентству " Интерфакс-Запад " глава миссии МВФ в Беларуси





"Мы продолжаем обсуждение условий предоставления Беларуси быстрого финансирования, но до сих пор не можем придти к соглашению по некоторым вопросам", - сказал Миньян, комментируя ход переговоров.





Отвечая на вопрос о достаточности принимаемых властями мер в сложившейся эпидемиологической обстановке в рамках условий предоставления кредита, Миньян отметил, что подходы властей Беларуси, по оценке МВФ, не соответствуют существующим вызовам.





Как сообщалось, Беларусь в начале апреля обратилась в МВФ с просьбой о предоставлении $940 млн в рамках инструмента быстрого финансирования на борьбу с последствиями распространения коронавируса. Пока положительного решения МВФ не принял.





Между тем, Лукашенко 19 июня заявил, что Беларусь не будет выполнять требования, выдвигаемые МВФ в рамках предоставления стране быстрого финансирования.





"Что от нас требуют партнеры? Было заявлено о возможности предоставить Беларуси $940 млн так называемого быстрого финансирования. Как решается этот вопрос?" - спросил Лукашенко.





Он заявил, что для страны неприемлемы навязываемые ей при кредитовании дополнительные условия, которые не касаются финансовой части соглашения.





"Появляются требования: вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы, не дай бог, в Беларуси повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация", - заявил Лукашенко.





"МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем", - подчеркнул он.









Только Лукашенко как всегда, не говорит нам всей правды. МВФ не навязывает какие-то особенные условия.







