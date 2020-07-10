Белорусский рынок новых авто начал медленное восстановление









Вместе с тем, согласно свежей статистике Белорусской автомобильной ассоциации, в июне наметился небольшой рост. 3539 реализованных модели - показатель для сдержанного оптимизма, уже превышающий показатели пятилетней давности, однако значительно не дотягивающий до цифр прошлого и позапрошлого годов, отмечают в БАА.





В ассоциации также назвали тройку лидеров рынка по итогам первого летнего месяца. Лидером по-прежнему остается российская Lada Vesta, было продано 270 автомобилей этой модели, что составило 8,89% от общего объема продаж новых авто. На втором месте Volkswagen Polo Sedan (235, 7,74%), третью позицию заняла Skoda Rapid Liftback (196, 6,46%).