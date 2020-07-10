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Государство ставит крест на Заводе гидромеханических передач

Экономический суд города Минска начал производство по делу о банкротстве ОАО «Завод гидромеханических передач». Это юрлицо должно было заниматься строительством такого завода под Минском.

Пока суд ввел защитный период до 18 августа. Затем, видимо, начнется ликвидация компании.

Юрлицо было создано более пяти лет назад. Власти рассчитывали, что завод будет построен до 2017 года. В уставном фонде ОАО доля Республики Беларусь была 51%, остальные 49% — собственность властей Минска. Через несколько лет столица передала свой пакет «центру».

Для создания предприятия был выделен участок площадью 12,6 га в Минском районе (в районе Гатово). Были предоставлены различные льготы: не нужно было компенсировать вырубку деревьев, до 31 декабря 2018 года не надо было оплачивать аренду земли и т. д.

К 2017 году завод построен не был. Тогда срок продлили до 2021 года, а льготу по аренде — до конца 2022 года.
Officelife.media
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