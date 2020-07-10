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Беларусь заняла 47-е место в мировом рейтинге конкурентоспособности промышленности

Беларусь заняла 47-е место из 152 в рейтинге конкурентоспособности Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (United Nations Industrial Development Organization, ЮНИДО) — т. н. индексе конкурентоспособности промышленности (Competitive Industrial Performance Index (CIP), рассчитываемом ЮНИДО.


Годом ранее наша страна занимала в этом рейтинге 48-е место, а 10 лет назад — 45-е.

Рейтинг CIP отражает способность стран производить и экспортировать товары обрабатывающей промышленности на конкурентном уровне. По мнению ЮНИДО, конкурентоспособность — благодаря многозначности этого понятия — является более полной характеристикой экономики, чем показатели темпов экономического роста, поскольку характеризует возможности экономики достичь этих темпов в средне- и долгосрочной перспективе.

Лидерами рейтинга в 2020 году являются Германия, Китай, Южная Корея, США, Япония, Ирландия, Швейцария, Тайвань, Сингапур и Нидерланды. Польша занимает в нем 22-е место, Россия — 32-е, Литва — 41-е, Эстония — 48-е, Латвия — 58-е, Казахстан — 68-е, Украина — 69-е, Узбекистан — 92-е, Грузия — 96-е, Армения — 103-е, Азербайджан — 120-е, Кыргызстан — 122-е, Таджикистан — 129-е.

Оценка производится по объемам экспорта промышленной продукции и добавленной стоимости производства на душу населения, доле промышленной продукции, а также средне- и высокотехнологичных видов деятельности в мировой торговле и добавленной стоимости.
Officelife.media
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