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Пижамный формат довел до краха. Американский бренд мужской одежды Brooks Brothers объявил о банкротстве

Один из старейших американских брендов мужской одежды Brooks Brothers объявил о банкротстве

Однако у бренда уже есть потенциальные покупатели.

Компания некоторое время находилась в нестабильном финансовом положении, а пандемия коронавируса критически усугубила его.

Бренд, основанный в 1818 году, является одним из старейших в США и стал признанной классикой мужской одежды. Из-за падения продаж бренд сейчас закрывает пятую часть всех магазинов в США.

Еще в апреле Brooks Brothers искали инвесторов и желающих приобрести бренд, однако из-за пандемии сделки не состоялись. Теперь, однако, брендом заинтересовалось сразу несколько компаний. 
esquire.ru
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