Однако у бренда уже есть потенциальные покупатели.





Компания некоторое время находилась в нестабильном финансовом положении, а пандемия коронавируса критически усугубила его.





Бренд, основанный в 1818 году, является одним из старейших в США и стал признанной классикой мужской одежды. Из-за падения продаж бренд сейчас закрывает пятую часть всех магазинов в США.





Еще в апреле Brooks Brothers искали инвесторов и желающих приобрести бренд, однако из-за пандемии сделки не состоялись. Теперь, однако, брендом заинтересовалось сразу несколько компаний.