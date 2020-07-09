Пижамный формат довел до краха. Американский бренд мужской одежды Brooks Brothers объявил о банкротстве
Один из старейших американских брендов мужской одежды Brooks Brothers объявил о банкротстве
Однако у бренда уже есть потенциальные покупатели.
Компания некоторое время находилась в нестабильном финансовом положении, а пандемия коронавируса критически усугубила его.
Бренд, основанный в 1818 году, является одним из старейших в США и стал признанной классикой мужской одежды. Из-за падения продаж бренд сейчас закрывает пятую часть всех магазинов в США.
Еще в апреле Brooks Brothers искали инвесторов и желающих приобрести бренд, однако из-за пандемии сделки не состоялись. Теперь, однако, брендом заинтересовалось сразу несколько компаний.
20:52 09/07/2020
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