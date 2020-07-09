Польский Getin Holding может продать белорусский "Идея Банк"

В рамках обязательного раскрытия информации для участников фондового рынка Getin Holding сообщил, что ему поступили два предложения о покупке белорусского банка.





Сообщается также, что потенциальные покупатели смогут провести проверку белорусского банка, затем будут определены условия возможной сделки, пишет interfax.by





Getin Holding в 2008 году купил в Беларуси "Сомбелбанк", который был переименован в "Идея Банк". В 2013 году Getin приобрел Белорусский банк малого бизнеса, который был объединен с "Идея Банк".





По размеру активов "Идея Банк" занимает 15-е место из 24 действующих в Беларуси банков.



