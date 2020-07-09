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Польский Getin Holding может продать белорусский "Идея Банк"

Польский Getin Holding сообщил о предложениях по продаже принадлежащих ему акций белорусского ЗАО "Идея Банк".

В рамках обязательного раскрытия информации для участников фондового рынка Getin Holding сообщил, что ему поступили два предложения о покупке белорусского банка.

Сообщается также, что потенциальные покупатели смогут провести проверку белорусского банка, затем будут определены условия возможной сделки, пишет interfax.by

Getin Holding в 2008 году купил в Беларуси "Сомбелбанк", который был переименован в "Идея Банк". В 2013 году Getin приобрел Белорусский банк малого бизнеса, который был объединен с "Идея Банк".

По размеру активов "Идея Банк" занимает 15-е место из 24 действующих в Беларуси банков.
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