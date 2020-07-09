Будут ли платить налоги те, кто ведет бизнес онлайн?

Действительно, жизнь не стоит на месте, многое меняется. Мы видим, что в тех условиях, которые сложились у нас в начале года, многие граждане стали заниматься различными видами деятельности онлайн и получать доходы. Хотелось бы обратить их внимание, что эти доходы подлежат налогообложению. Этот вопрос урегулирован Налоговым кодексом. Да, возможно, кодекс сегодня требует совершенствования по определенным видам деятельности, но нужно помнить, что налоги надо платить.





Приведу пример. Репетиторские услуги могут оказываться в режиме онлайн, в том числе и гражданам, которые находятся за пределами Беларуси. Сегодня репетиторская деятельность, при которой потребителем услуг является физлицо, требует уплаты единого налога до начала ее осуществления, независимо от того, получены доходы на территории Беларуси или же за границей. Но есть ситуации, когда договор заключается с иностранной компанией. В этом случае надо представить налоговую декларацию.









Призываю всех граждан, которые получают доходы посредством сети Интернет, при наличии вопросов обязательно обращаться в налоговую службу, чтобы выяснить, необходимо ли платить налоги. Сегодня не нужно идти туда лично и тратить свое время. На сайте налоговой службы можно написать электронное обращение, и вам придет официальный ответ с разъяснением именно по вашей жизненной ситуации.





Налоговой службе сегодня нужно оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию и понимать, что законодательство будет требовать совершенствования, потому что появляются новые виды деятельности. Налогоплательщик должен быть вовремя информирован. Если ему доступно разъяснили налоговое законодательство, у него не будет оснований скрывать свои доходы и не подавать декларацию.



