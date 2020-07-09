Самый богатый белорус заплатил подоходный налог 10,6 миллиона рублей

В какой сфере были заработаны задекларированные налоги - не сообщается

В 2019 году самый большой предъявленный подоходный налог для физлица составил 10,6 миллиона рублей. Такую цифру, пишет БелТА, привела замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко. Несложно подсчитать, что такой налог получился с суммы заработка в 81,5 миллиона рублей. Как именно человек заработал эти деньги и в какой сфере, не сообщается, однако, по словам замминистра, такие суммы чаще всего получают в качестве доходов от дивидендов, пишет kp.by





Всего же в этом году декларации по подоходному налогу подали более 31 тысячи граждан. Суммарная сумма, предъявленная им к уплате, превышает 76 миллионов рублей. Как отметила Светлана Шевченко, в этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой срок подачи деклараций был продлен на месяц - сделать это можно было до 30 апреля.





- Ряд граждан оказались за границей, им надо было предоставить декларацию, а уложиться в срок они не могли, - пояснила замминистра.





Эта мера оказалась востребованной: более 2 тысяч граждан представили декларации именно в период с 31 марта до 30 апреля и были освобождены от ответственности за несвоевременность их предоставления.



