В конце июня стало известно, что уроженец Турции Седат Игдеджи написал в Генеральную прокуратуру заявление на потенциального кандидата в президенты Валерия Цепкало. В этом заявлении он, в том числе обвиняет Цепкало в получении взяток во время застройки Парка высоких технологий.





В своем заявлении в Генпрокуратуру Седат пишет, что Валерий Цепкало предложил ему построить ряд объектов в Парке высоких технологий. За это глава ПВТ якобы просил $ 200 тысяч «отката». Причем, как утверждает Седат, половина этих денег должна была пойти председателю правления IBA Group Сергею Левтееву, с которым Цепкало якобы имел «отлаженные отношения».





Сергей Левтеев. Фото — iba.by





В рамках подготовки статьи о Седате Игдеджи belsat.eu на прошлой неделе направил запрос в IBA Group с просьбой прокомментировать эти обвинения в адрес Сергея Левтеева. Ответ от Левтеева мы получили только сейчас, публикуем его полностью:









«Седат Игдеджи – патологический лжец, и это всем известно, кто с ним сталкивался. На нашей первой встрече он мне заявил, что у него связи в самых верхах и, если нужно решить какие-то вопросы, то могу обращаться. Я посоветовал ему использовать его связи, если они есть, для выполнения своих обязанностей по строительству.









А вот проверкой этого турецкого гражданина действительно могли бы заняться. Если эти факты действительно имели место, то это же не заявление, а явка с повинной. Причем по половине статей УК РБ. Кроме дачи взяток, здесь и сутенерство, и контрабанда медикаментов».





Напомним, заявление Седата стало поводом для проведения МВД предследственной проверки относительно деятельности Валерия Цепкало. В своем заявлении Седат не только обвиняет потенциального кандидата в президенты в коррупции, но и пересказывает слухи медицинского и сексуального характера. Например, уроженец Турции утверждает, что в течение двух лет он регулярно заказывал главе ПВТ проституток и покупал ему медицинские препараты.





Текст заявления «слили» в сеть 29 июня через близкий к силовикам телеграм-канал.





Сам Седат Игдеджи имеет в бизнес-среде сомнительную репутацию – десятки коммерческих структур обвиняют его в невыполнении договорных обязательств.





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