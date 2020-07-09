Госконтроль задержал по делу Белгазпромбанка своего бывшего руководителя
Сотрудниками правоохранительных органов задержан бывший глава Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Анатолий Громович по уголовному делу "Белгазпромбанка", сообщили в КГК.
"Громович задержан в рамках расследования уголовного дела в отрношении бывших и нынешних сотрудников "Белгазпромбанка", - сообщил Sputnik в четверг официальный представитель КГК Кирилл Данилов.
Громович возглавлял ДФР с 2002 по 2006 годы.
14:40 09/07/2020
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