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Госконтроль задержал по делу Белгазпромбанка своего бывшего руководителя

Сотрудниками правоохранительных органов задержан бывший глава Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Анатолий Громович по уголовному делу "Белгазпромбанка", сообщили в КГК.

"Громович задержан в рамках расследования уголовного дела в отрношении бывших и нынешних сотрудников "Белгазпромбанка", - сообщил Sputnik в четверг официальный представитель КГК Кирилл Данилов.

Громович возглавлял ДФР с 2002 по 2006 годы.
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