Беларуськалий отчитался о рекордных показателях за июнь
В июне рудники «Беларуськалия» добыли 5,004 млн тонн руды. А выпуск хлористого калия составил 1,1 млн тонн.
Госкомпания отгрузила партнерам 1,124 млн тонн удобрений — максимальный объем за всю историю. Экспортные продажи также достигли максимального значения — 1,07 млн тонн (плюс 17% к уровню июня 2019 года и плюс 0,5% к рекорду августа 2019-го).
Экспорт «Беларуськалия» во втором квартале превысил показатель аналогичного периода 2019-го и января — марта текущего года.
Источник: officelife
14:31 09/07/2020
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