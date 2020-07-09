Беларуськалий отчитался о рекордных показателях за июнь

Госкомпания отгрузила партнерам 1,124 млн тонн удобрений — максимальный объем за всю историю. Экспортные продажи также достигли максимального значения — 1,07 млн тонн (плюс 17% к уровню июня 2019 года и плюс 0,5% к рекорду августа 2019-го).





Экспорт «Беларуськалия» во втором квартале превысил показатель аналогичного периода 2019-го и января — марта текущего года.



